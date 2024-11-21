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Putin emri verdi, Rusya mobil nükleer sığınak inşa ediyor

Putin emri verdi, Rusya mobil nükleer sığınak inşa ediyor
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Rusya nükleer savaş riskine karşın mobil nükleer sığınakların seri üretimine başladı. Rusya tarafından atılan bu adımın ABD'nin Ukrayna'ya verdiği füze kullanım izninin hemen ardından gelmesi ve Putin'in nükleer doktrini imzalaması tüm dikkatleri nükleer savaş ihtimaline çekti.

Geçtiğimiz günlerde ABD'de koltuğunu devredecek olan başkan Joe Biden, Ukrayna'ya ABD tarafından verilen füzelerin Rusya topraklarında kullanabilme iznini verdi. Birçok ülke tarafından tepki çeken bu kararın hemen ardından Ukrayna birliklerinin Rusya topraklarında füzeleri kullandığı yönünde haberler çıktı.

Alınan bu kritik kararın hemen ardından Putin revize edilmiş nükleer doktrini imzaladı. Söz konusu doktrinde "Rusya Federasyonu'na veya müttefiklerine karşı herhangi bir devletin bir askeri koalisyon çerçevesindeki saldırısı, bu koalisyonun saldırısı olarak değerlendirilecektir" ifadeleri yer aldı.

RUSYA MOBİL SIĞINAK ÜRETİMİNE BAŞLADI

Rusya-Ukrayna savaşında tüm dünya nükleer savaş riski ile karşı karşıya kalırken, Rusya tarafından atılan yeni adım bu endişeyi daha da yükseltti. Olası bir nükleer savaş riskine karşın taşınabilir sığınakların seri üretimi yapılmaya başlandı. Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı araştırma enstitüsü tarafından duyurulan bu sığınaklar olası bir nükleer saldırıda şok dalgalar ve radyosyona karşı koruma sağlayabiliyor.

Putin emri verdi, Rusya mobil nükleer sığınak inşa ediyor

48 SAAT KORUYABİLİYOR

Rus basınında yer alan haberde 'KUB-M' adı verilen sığınakların olası afetlere karşın 48 saat boyunca koruma sağlayabildiği belirtildi. Enstitü, seri üretime geçilen mobil sığınağın sunduğu korumalar arasında konvansiyonel silahlardan kaynaklanan patlamalar ve şarapnel, tehlikeli kimyasallar ve yangınların da bulunduğunu açıkladı.

54 KİŞİLİK KAPASİTE

Dışarıdan bakıldığında konteynere benzeyen bu mobil sığınaklar 2 modülden oluşuyor ve tırlar ile kolay bir şekilde taşınabiliyor. Araştırma enstitüsü, mobil sığınağı "Doğal afetlerden ve insan kaynaklı kazalardan kaynaklanan çeşitli tehditlerden insanları koruyan çok işlevli bir yapı" olarak tasvir etti. Sığınak "vatandaşların güvenliğini sağlamaya yönelik önemli bir adım" olarak açıkladı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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