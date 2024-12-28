Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Çatlasanız da patlasanız da adımlarımızı hesaplayarak atacağız
"Çatlasanız da patlasanız da adımlarımızı hesaplayarak atacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız
Erdoğan'dan net faiz mesajı
Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
Anne Güran siyahlar içinde kürsüde! İşte karar öncesi son sözleri
Yüksel Güran, hakimi ikna etmek için mahkeme salonunda başörtüsünü çıkardı
Hakimi ikna etmek için mahkeme salonunda başörtüsünü çıkardı

Putin'den Aliyev'e 38 kişinin öldüğü uçak kazası için telefon: Özür diliyoruz

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı düşmüş, kazada 38 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de kurtulmuştu. Rus füzesinin uçağı vurması nedeniyle kazanın meydana geldiği iddia edilmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i arayarak uçak kazası Rus hava sahasında gerçekleştiği için özür diledi.

Kazakistan'daki yolcu uçağı kazasının yankıları sürüyor. Bakü- Grozni seferini yapan Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta düşmüştü. AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı. Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti. Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

PUTIN, KAZA İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Kazanın ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, Aliyev'i arayarak taziyelerini iletmişti. Putin'den dikkat çeken bir hamle daha geldi. Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Putin, olay Rus hava sahasında gerçekleştiği için özür diledi.

Putin'den Aliyev'e 38 kişinin öldüğü uçak kazası için telefon: Özür diliyoruz

PUTIN'DEN "UKRAYNA İHA'LARI SALDIRDI" İDDİASI

Putin, uçak Grozni'ye iniş yapmaya çalışırken Ukrayna İHA'larının Rusya'ya saldırdığını, uçağın inişi sırasında Rus hava savunmasının aktif olduğunu söyledi.

KREMLIN: AZERBAYCAN'A DESTEK VERMEYE HAZIRIZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Aktau'daki uçak kazası ve gündemdeki çeşitli konulara ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) Genel Müdürü Dmitriy Yadrov'un, kazaya ilişkin açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Peskov, "Yadrov, Rusya'nın, kazanın nedenlerini araştırmada hem Kazakistan'a hem de Azerbaycan'a tam destek sağlayacağını söyledi. Rusya'nın buna hazır olduğu ifade edilmiştir." dedi.

Putin'den Aliyev'e 38 kişinin öldüğü uçak kazası için telefon: Özür diliyoruz

Peskov, soruşturmanın sonucunu beklediklerine işaret ederek "Kremlin'in bu konuda bir şey söylemesi uygun olmayacaktır. Sizden Yadrov'un açıklamalarına odaklanmanızı rica ediyorum." diye konuştu. Ukrayna'da devam eden savaşa ilişkin de konuşan Peskov, gelecek ay başlarında bu konuda planlanan temasların olmadığını ifade etti.

Putin'den Aliyev'e 38 kişinin öldüğü uçak kazası için telefon: Özür diliyoruz
Haberler.com / Ayça Elal - Dünya
img

Fatih Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak Suriye yorumu
img

Yolcu otobüsü şarampole devrildi, çok sayıda yaralı var
img

Süper Lig devinin yıldızı nişanlandı, annesi pişman etti
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıVatanım Türkiye:

Böyle özür diletirler adama

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGürdal null:

öyle kuru kuruya özür dilemekle olmuyor ölen tüm vatandaşlara maddi ve manevi tazminat ödemeli Rusya Devleti

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMesut Demirhan:

şaka mı lan bu 38 cana kıy kasten bide ara özür dile ??

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabacan yalçın:

Sanırsan bir tartışma yaşanmış taraflar özür diliyor. Biride yazıyor böyle özür diletir ler adama ölen insan ve çok yüksek bir tazminat ailelerine ödenmelidir.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa gürbüz:

Artık bi anlamı kaldı mı :(

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıemre null:

ne zalim insanlar hala bu adama sayin diyorlar insanlar kendi celladıni kendi belirliyor rus halki nasıl böyle acımasız bir adama oy veriyor anlamiyorum putin de netanyahu da sisi de biden de dünyaya siyasetine yakismayan halklarına zarar veren itibarını zedeleyen zalim kimselerdir bir daha asla secilmemelidirler

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıemre öztekin:

laf sokar gibi bizim hava sahamızda diyor birde

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCafer Bostancı:

neyin desteğini sen önce götü kurtar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti milletvekilleri İmralı'da Öcalan ile görüşüyor
DEM Partili 2 isim İmralı'da! Beklenen görüşme başladı
Enişte ve baldızın öpüşme sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı
Reyting için bunu da yaptılar
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Aziz Yıldırım'dan taraftarı heyecandan uyutmayacak hamle
Otomotiv devi Türkiye'den çekildi
Otomotiv devi Türkiye'den çekildi
Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammına ilk yorum
"Asgari ücret düşük kaldı" diyenlere 10 ülke sıraladı: Onlardan iyiyiz
Arda Turan hakkında olay iddia: Süper Lig'de son 10 günü
Hakkındaki iddia doğruysa yer yerinden oynar

Son Dakika Haberleri

CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim? Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim? Masterchef 28 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 50. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 159. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan final bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 | Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 28 Aralık noterler çalışıyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.