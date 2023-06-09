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Putin: 7-8 Temmuz'da hazırlıkları tamamlayıp Belarus'a nükleer silah konuşlandıracağız

Putin: 7-8 Temmuz'da hazırlıkları tamamlayıp Belarus'a nükleer silah konuşlandıracağız

Dünya Haberleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi. Putin görüşmede "Hazırlıklarımızı 7-8 Temmuz'da tamamlayarak Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Belarus lideri Lukaşenko'nun basın servisine yakın olduğu bilinen Telegram kanalı Pul Pervovo, devlet başkanının Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü bilgisini geçti.

Putin: 7-8 Temmuz'da hazırlıkları tamamlayıp Belarus'a nükleer silah konuşlandıracağız

PUTİN NÜKLEER SİLAH İÇİN TARİH VERDİ

Putin görüşmede, "Hazırlıklarımızı 7-8 Temmuz'da tamamlayarak Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Putin: 7-8 Temmuz'da hazırlıkları tamamlayıp Belarus'a nükleer silah konuşlandıracağız

ZİRVE SOÇİ'DEKİ RESMİ KONUTUNDA GERÇEKLEŞTİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da daha önce görüşmenin Putin'in Soçi'deki resmi konutu Boçarov Ruçey'de gerçekleşeceğini söylemişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Vladimir Putin Ukrayna Rusya Soçi Dünya Güncel Haberler

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