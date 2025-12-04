Haberler

Putin 4 yıl sonra Hindistan'da: Binlerce kişi uçağını takip etti

Putin 4 yıl sonra Hindistan'da: Binlerce kişi uçağını takip etti
Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dört yıl aranın ardından Hindistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretle dünya gündemini hareketlendirdi. Putin'in uçağı, iniş anı sırasında FlightRadar24'te 20 binden fazla kişi tarafından canlı takip edilerek günün en izlenen uçuşu oldu.

Dört yıl aradan sonra Hindistan'a resmi ziyarette bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkeye ayak basmadan dünya gündemini salladı.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN UÇUŞU

Putin'i taşıyan uçak, FlightRadar24'te anlık 20 binden fazla kişi tarafından izlenerek günün en çok takip edilen uçuşu oldu.

Yeni Delhi'de kırmızı halıyla karşılanan Rus lideri, Hindistan Başbakanı Narendra Modi uçak merdivenlerinde bizzat karşıladı; iki liderin sıcak selamlaşması diplomasi trafiğine damga vurdu.

BEKLENMEDİK JEST

Putin, iki günlük ziyaret kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmek üzere Yeni Delhi'ye geldi. Rus lideri taşıyan uçak, Hindistan Hava Kuvvetleri'nin Palam Hava Üssü'ne iniş yaptı. Varış anı diplomatik nezaketin ötesine geçen bir görüntüyle dikkat çekti: Modi, Putin'i bizzat uçak merdivenlerinde karşıladı, iki lider tokalaştıktan sonra sarıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Modi'nin bu karşılamasının Moskova açısından "beklenmedik bir jest" olduğunu belirterek, "Bu ani bir karardı, önceden haberimiz yoktu." açıklamasını yaptı.

Kısa bir selamlaşmanın ardından iki lider, Modi'nin aracına geçerek şehir merkezine doğru hareket etti. Putin'in ziyareti 5 Aralık'a kadar sürecek ve bu süre içinde Yeni Delhi'de düzenlenen Rusya–Hindistan İş Forumu kapsamında çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor.

Ziyaret, özellikle ABD ve Batılı ülkeler tarafından dikkatle izleniyor. İki ülke arasındaki askeri, enerji ve ticari işbirliklerinin bu görüşmede daha da güçlenebileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

Elif Yeşil
