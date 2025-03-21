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Prof. Dr. Ülger: Trump, Joe Biden politikalarına geri dönecek

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Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Haberler.com stüdyosunda Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. ABD ile AB ülkeleri arasında özellikle savunma alanında yaşanan tartışmaları değerlendirildiği programda Ülger, Trump'ın Avrupa ile ortak savunma fikrine geri döneceğini belirtti.

ABD - AB çekişmesi restleşmeye döndü. Avrupa'da öz savunma fikri gelişirken Almanya parlamentosu savunma, altyapı ve iklim koruması için oluşturulan 500 milyar euroluk Büyük Savunma ve Altyapı Fonu'nu onayladı. Taraflar arasında yaşanan gelişmeleri Haberler.com stüdyosunda Abdurrahman Yazıcı, konuğu Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ile birlikte değerlendirdi.

"BUNUN KAPSAMLI KOPUŞ OLDUĞU KANAATİNDE DEĞİLİM"

"Atlantik ittifakında bir çatlak var mı? Biraz oradan bahsetmek lazım. Ben bunun kapsamlı bir kopuş olduğu kanaatinde değilim. Trump iktidarıyla birlikte görüş ayrılıkları gündeme geldi. Trump ilk döneminde de bir NATO toplantısında Avrupalı liderleri savunma harcamalarının asgari yüzde 2'ye yükseltilmesini söylemişti. Yine Trump'ın birinci başkanlık döneminde Avrupa ile ABD arasındaki ilişkileri gerileten bir uygulaması oldu. İki taraf arasında serbest ticaret anlaşması yapılmasına ilişkin müzakereler yapılıyordu. Trump bu görüşmelerden çekildi. Eğer bu müzakereler tamamlanmış olsaydı belki de iki taraf arasında yatırımların teşviki ve dış ticaret hacmi şimdikinin en az iki katı kadar olacaktı ve her iki tarafa fayda sağlayacaktı.

Prof. Dr. Ülger: Trump, Joe Biden politikalarına geri dönecek

"TRUMP JOE BIDEN POLİTİKALARINA GERİ DÖNMEK DURUMUNDA KALACAK"

"ABD, Avrupa'nın güvenliği yükümlülüğünden vaz mı geçiyor? İlk intiba bu şekilde ama pratiğe baktığımızda aslında Ukrayna savaşına çözüm arayışları çerçevesinde ABD şunu sağlamaya çalışıyor: Atlantik ittifakının Avrupalı ortaklarının daha fazla savunma harcamalarına katkı sağlamalarına çalışıyor. Günün sonunda Ukrayna politikası bakımından NATO ile Avrupa ilişkileri bakımından ben şu noktaya gelineceği kanaatindeyim: Trump iktidarı kurulu yapıyla uzlaşıya gidecek. Yani Trump Joe Biden politikalarına geri dönmek durumunda kalacak."

Prof. Dr. Ülger: Trump, Joe Biden politikalarına geri dönecek
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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