Prenses Kate Middleton, kanser teşhisi konduktan sonra ilk kez bir kamuoyu mesajı yayınladı

Prenses Kate, kanser teşhisi konduktan sonra ilk kamuoyu mesajını paylaşarak, Sidney'deki bıçaklama saldırısından "şok ve üzüntü" duyduğunu belirtti.

42 yaşındaki Galler Prensesi,X platformunda (eski adıyla Twitter), William ile birlikte, "Bugün Sidney'de yaşanan korkunç olaylardan dolayı şok ve üzüntü içindeyiz." dedi.

"Kalbimiz, kaybedenlerin sevdikleri ve başkalarını kurtarmak için kendi hayatlarını riske atan kahraman acil durum müdahalecileri dahil olmak üzere etkilenen herkesle birlikte."

Kate'in bu içten mesajı,Sidney'de bir alışveriş merkezinde dehşete düşmüş alışverişçileri bıçaklayan bir saldırganın altı kişiyi öldürmesinin ardından geldi.

Tanıklar, bıçaklı saldırganın aralarında bir anne ve dokuz aylık bebeği de olmak üzere dokuz kişiyi bıçakladığını söyledi.

İki adam, hem annenin hem de bebeğin bıçaklandığı ve kanamayı durdurmak için bebeğin yaralarına gömlek bastırdıkları olayda yardım ettiklerini anlattı.

Bu, Kate'in kanserle mücadele ettiğini açıkladığından bu yana yaptığı ilk kamuoyu yorumu oldu.

Galler Prensesi, 22 Mart 2024'te yürek burkan haberi açıkladı, ancak "İyiyim ve her geçen gün daha da güçleniyorum" dedi.

Ocak 2024'te Prenses Kate, Londra'da büyük bir karın ameliyatı geçirdi ve o zamanlar kanser olmadığı düşünülüyordu.

Kate, "Ameliyat başarılı oldu. Ancak, operasyon sonrası yapılan testler kanserin varlığını ortaya çıkardı" dedi.

Duyurusundan önce, Kate ameliyatından bu yana görevden uzak kalmış ve nadiren kamuoyu önünde görülmüştü.

Kate'in tıbbi ekibi, önleyici bir tedavi programı uygulamasını tavsiye etti ve şu anda rejimin "erken aşamalarında" tedavi görüyor.

Üç çocuk annesi kraliyet üyesi, 42 yaşında, "büyük şok" yaşadığını paylaştı ancak "her geçen gün daha da güçleniyorum" diyerek bilginin yayılmasını çocuklarını korumak için ertelemeye karar verdi.

Kral Charles da Sidney'deki ölenlere taziyelerini sundu.

"Eşimle birlikte, Bondi'deki trajik bıçaklama olayını duyduğumuzda tamamen şok ve dehşete düştük" dedi.

"Kalplerimiz, böylesine anlamsız bir saldırı sırasında vahşice öldürülenlerin aileleri ve sevdikleriyle birlikte. Bu şok edici koşulların ayrıntıları henüz ortaya çıkarken, yanıt verenlerle ve ilk müdahalede bulunanların cesareti için teşekkür ediyoruz."

Kate'in açıklaması, Kral Charles'ın 17 Ocak'ta büyümüş bir prostat teşhisi konduğunu ve hastaneye gitmeye hazırlandığını açıklamasından birkaç ay sonra geldi.

O zamanlar saray, durumunun "iyi huylu" olduğunu ve "önleyici bir işlem" geçireceğini söyledi.

Camilla, Charles'ın teşhisi sonrasında onun "kaya gibi" yanında oldu ve Kate için de destek olmak istiyor.

Kraliçe, Charles'a yavaşlaması konusunda ısrar ettikten sonra tüm kraliyet görevlerini yerine getirmeye devam etti ve birçok etkinliğe tek başına katıldı.