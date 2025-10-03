Prens William, Kral Olunca Değişim Yapacağını Açıkladı

Prens William kral olduğunda monarşide değişiklik yapacağını söyledi ve saray kaynakları, bunun Prens William'ın şimdiye kadarki en açık sözlü röportajı olduğunu belirtti.

Prens, Apple TV+'da yayımlananThe Reluctant Traveller(Gönülsüz Seyyah) programı için Windsor'da aktör Eugene Levy ile konuştu.

Oyuncu, yaptığı açıklayıcı sohbette Prens William'a gelecekteki kral rolüyle ilgili bir soru sordu.

Prens buna, "Değişimin gündemimde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim" diyerek yanıt verdi ve şöyle devam etti:

"İyiye yönelik bir değişim. Ben bunu benimsiyorum, bu değişimden keyif alıyorum. Bundan korkmuyorum, beni heyecanlandıran şey bu; biraz olsun değişim yaratabilme fikri. Aşırı radikal değil, ama olması gerektiğini düşündüğüm değişimler."

Prens, bu yorumları Levy'ye Windsor Kalesi'ni gezdirirken yaptı.

William, aktörle buluşmasında, kale arazisinde dolaşırken bindiği elektrikli scooter'ı kullanıyordu.

Levy'nin uzun süredir acı çeken bir babayı canlandırdığı, ergenliğe geçiş filmlerinin yer aldığı Amerikan Pastası serisinin hayranı olduğunu söyledi.

Kalenin en görkemli odalarını gezen Prens William, aile geçmişinden de bahsetti.

"Bence dikkatli olmazsanız, tarih sizin için gerçek bir ağırlık ve çapa haline gelebilir ve onun tarafından boğulmuş, hatta fazlasıyla kısıtlanmış hissedebilirsiniz" dedi.

"Ve bence önemli olan şu an ve burada yaşamak" diye ekledi.

Prens William geleneğin önemini vurguladı ancak monarşinin güncelliğini korumak için soru sormaktan çekinmediğini söyledi.

"Geleneklere bakıp, bugün hâlâ amacına uygun mu? Hâlâ doğru olanı mı yapıyoruz? Hâlâ yapabileceğimiz en büyük etkiyi yaratıyor muyuz diye düşündüğünüz anlar vardır.

"Asıl söylemek istediğim şey, sorgulamayı sevdiğim."

Sohbet, Prens'in aile köpeği Orla'yı, Levy ile birlikte Kale'nin etrafında gezdirmesiyle devam etti.

Aileden, çocuklardan, medya müdahalesinden ve Aston Villa taraftarı olmaktan bahsediyorlar.

Hem babasının hem de eşinin kanserle mücadele etmesiyle başa çıkmanın zorluğu, konuşmalarında sık sık gündeme geliyor.

"Ailemle ilgili şeyler beni oldukça bunaltıyor. Biliyorsun, ailevi konulardaki endişe ve stres beni oldukça bunaltıyor."

Prens, aktörü Windsor Kalesi yakınlarındaki Two Brewers pub'ına da götürüyor.

Levy bir Guinness bira, Prens William ise tatlı elma şarabı (cider) içiyor.

Bu ortamda Prens, özellikle ailesinden ve çocuklarının anneleri hasta olduğunda nasıl başa çıktıklarından bahsederken rahat görünüyor.

Levy'e, "Onlara ihtiyaç duydukları güvenliği ve emniyeti sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

"Biz çok açık bir aileyiz, bu yüzden bizi rahatsız eden, bizi zorlayan şeyler hakkında konuşuyoruz ama bunun ne gibi yan etkilere yol açabileceğini asla bilemezsiniz.

"Bu nedenle, birbirimize destek olmak ve çocuklara her şeyin yolunda olduğuna dair güvence vermek çok önemli."

Röportajda Prens Harry ile ilişkilerin durumuna değinilmiyor.

Ancak Prens William, kraliyet ailesi içinde büyürken annesi ve babasının yoğun ilgiye maruz kalmasıyla ilgili deneyimi sorulduğunda kardeşinden bahsetti.

"Umarım Harry ve benim geçmişte büyüdüğümüz uygulamalara geri dönmeyiz. Ve o duruma gerilememek için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Levy, BBC'ye yaptığı açıklamada, Prens'in röportaj sırasında ne kadar açık sözlü davrandığına şaşırdığını söyledi.

"Benim için bu sadece bir sohbetti. Bunu kendi kafamda herhangi bir özel haber olarak düşünmüyordum" dedi.

"Bana düşüncelerini anlatıyordu ve biraz fikir alışverişinde bulunabiliyorduk. Benim için tamamen gerçeküstü bir gündü."

Prens ve aktör biralarını bitirip birlikte günlerini tamamlarken Prens oğlunun gurur duyacağı bir dünya yaratmak istediğini söylüyor.

"Hayatın bir sınav olduğunu, zaman zaman da kesinlikle zorlayıcı olabileceğini biliyorsunuz ve bunların üstesinden gelebilmek bizi biz yapan şeydir.

"Eşim ve babamla, geçen yıl boyunca gösterdikleri performanstan dolayı gurur duyuyorum. Çocuklarım da harika bir şekilde başa çıktılar."

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.