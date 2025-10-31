Haberler

Prens William'dan Prens Andrew'e sert tavır! Kraliyette Yeri Yok!"

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Prens William'dan Prens Andrew'e sert tavır! Kraliyette Yeri Yok!'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Prens William ve amcası Prens Andrew arasındaki gerginlik artıyor. Kent Düşesi'nin cenazesinde ikili arasındaki mesafeli anları kameralar yakaladı. Buckingham Sarayı, Prens Andrew'un artık hiçbir kraliyet unvanını taşımayacağını resmi olarak duyurdu ve bu karara Prens William ve eşi Kate Middleton tam destek verdi.

Geleceğin kralı Prens William ile amcası Prens Andrew arasındaki gerginlik artık gizli değil. Kent Düşesi'nin cenazesinde kameralar, ikili arasındaki soğuk ve mesafeli anları yakaladı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, Prens Andrew artık hiçbir kraliyet unvanını taşımayacak. Bundan sonra sadece "Andrew Mountbatten Windsor" olarak anılacak.

Galler Prensi William ve eşi Kate Middleton bu kararı tamamen destekliyor. Saray kaynaklarına göre, William özellikle kanser tedavisi gören babası Kral Charles'ı korumak için Andrew konusunda daha kararlı bir tavır aldı.

Kraliyet uzmanı Andrew Lownie, "William, babasından daha sert bir karakter. Andrew'un yarattığı itibar zararını net bir şekilde görüyor," dedi.

Geçtiğimiz ay düzenlenen bir tören sırasında William'ın amcasını görmezden gelmesi de bu gerginliğin açık bir göstergesi oldu. Görgü tanıklarına göre, Andrew William'a yaklaşarak "O zamanlar çok güzel vakit geçirmiştik, değil mi?" diye sordu. William ise hiçbir tepki vermedi ve sessizce uzaklaştı.

Sarayın açıklamasında, Andrew'un unvanlarının geri alınmasının "gerekli" olduğu belirtildi. Bu karar, Andrew'u cinsel istismarla suçlayan Virginia Giuffre'nin kitabında yer alan yeni iddialardan sonra geldi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Majesteleri Kral, Prens Andrew'un tüm unvanlarını ve onurlarını geri alma sürecini başlatmıştır. Prens artık 'Andrew Mountbatten Windsor' olarak anılacaktır. Royal Lodge'daki sözleşmesi iptal edilmiştir ve başka bir konuta taşınacaktır."

Kral ve Kraliçe, ayrıca "her türlü istismarın mağdurlarına destek verdiklerini" vurguladı.

Saray kaynakları, kararın tamamen Kral Charles tarafından alındığını, hükümetin ya da Prens William'ın doğrudan bir etkisinin olmadığını belirtti.

Prens William'dan Prens Andrew'e sert tavır! Kraliyette Yeri Yok!'

Prens William'dan Prens Andrew'e sert tavır! Kraliyette Yeri Yok!'

Abdullah Teymur
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Bahçeli'yi ziyaret eden Feti Yıldız'dan manidar cuma mesajı

Bahçeli'yi ziyaret eden MHP'nin ağır topundan manidar cuma mesajı
Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyon liraya el konuldu, 10 kişi gözaltında

Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyona el konuldu, 10 kişi gözaltında
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
Futbol tarihine geçecek rakam! Galatasaray Osimhen'in bonservisini belirledi

Futbol tarihine geçecek rakam! İşte Osimhen'in bonservis bedeli
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de 600 istasyonu var! Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.