Prens William'dan Prens Andrew'e sert tavır! Kraliyette Yeri Yok!'

Geleceğin kralı Prens William ile amcası Prens Andrew arasındaki gerginlik artık gizli değil. Kent Düşesi'nin cenazesinde kameralar, ikili arasındaki soğuk ve mesafeli anları yakaladı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, Prens Andrew artık hiçbir kraliyet unvanını taşımayacak. Bundan sonra sadece "Andrew Mountbatten Windsor" olarak anılacak.

Galler Prensi William ve eşi Kate Middleton bu kararı tamamen destekliyor. Saray kaynaklarına göre, William özellikle kanser tedavisi gören babası Kral Charles'ı korumak için Andrew konusunda daha kararlı bir tavır aldı.

Kraliyet uzmanı Andrew Lownie, "William, babasından daha sert bir karakter. Andrew'un yarattığı itibar zararını net bir şekilde görüyor," dedi.

Geçtiğimiz ay düzenlenen bir tören sırasında William'ın amcasını görmezden gelmesi de bu gerginliğin açık bir göstergesi oldu. Görgü tanıklarına göre, Andrew William'a yaklaşarak "O zamanlar çok güzel vakit geçirmiştik, değil mi?" diye sordu. William ise hiçbir tepki vermedi ve sessizce uzaklaştı.

Sarayın açıklamasında, Andrew'un unvanlarının geri alınmasının "gerekli" olduğu belirtildi. Bu karar, Andrew'u cinsel istismarla suçlayan Virginia Giuffre'nin kitabında yer alan yeni iddialardan sonra geldi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Majesteleri Kral, Prens Andrew'un tüm unvanlarını ve onurlarını geri alma sürecini başlatmıştır. Prens artık 'Andrew Mountbatten Windsor' olarak anılacaktır. Royal Lodge'daki sözleşmesi iptal edilmiştir ve başka bir konuta taşınacaktır."

Kral ve Kraliçe, ayrıca "her türlü istismarın mağdurlarına destek verdiklerini" vurguladı.

Saray kaynakları, kararın tamamen Kral Charles tarafından alındığını, hükümetin ya da Prens William'ın doğrudan bir etkisinin olmadığını belirtti.