Annesini gizlice gömmüştü! Sosyetik ailede ipler gerildi
Sosyetenin tanınan isimlerinden Servet Koçak'ın 10 Mayıs tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından aile içindeki gerilim yeni bir boyut kazandı. Koçak'ın kardeşlerinin, Naciye Koçak hakkında mahkemeye başvurarak vasi atanması talebinde bulunduğu öğrenildi. Aileye ait olan icralık yalı ise havadan görüntülendi.
- Servet Koçak'ın kardeşleri, ölümünden önce Naciye Koçak hakkında vasi atanması için mahkemeye başvurdu.
- Dava dilekçesinde Naciye Koçak'ın akıl sağlığının yerinde olmadığı ve savurgan davranışlar sergilediği iddia edildi.
- Servet Koçak'ın ölümünün aile bireylerinden gizlendiği ve defin işlemlerinin sınırlı katılımla yapıldığı öne sürüldü.
Servet Koçak'ın 10 Mayıs'ta hayatını kaybetmesinin ardından aile içinde baş gösteren anlaşmazlıkların hukuki bir zemine taşındığı ortaya çıktı. İddialara göre Koçak'ın kardeşleri, Servet Koçak'ın ölümünden önce mahkemeye başvurarak Naciye Koçak hakkında vasi atanmasını talep etti. Dava dilekçesinde Naciye Koçak'ın akıl sağlığının yerinde olmadığı ve savurgan davranışlar sergilediği ileri sürüldü.
BOĞAZ'DAKİ YALI DOSYADA YER ALDI
İddialara göre aileye ait yalının icra sürecine girmesinin sorumluluğu da dava dosyasında Naciye Koçak'a yüklendi. Yargı makamlarına sunulan dosyada Naciye Koçak'ın mali işlemleri, aile fertleriyle ilişkileri ve çeşitli tasarruflarına ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı öne sürüldü. Öte yandan icralık olan yalı ise havadan görüntülendi.
SERVET KOÇAK'IN ÖLÜMÜNÜN GİZLENDİĞİ İDDİA EDİLDİ
Dava dosyasındaki çarpıcı iddialardan biri de Servet Koçak'ın vefat sürecine ilişkin oldu. İddiaya göre, Koçak'ın ölümü aile bireylerinin tamamından gizlendi, defin işlemleri sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi ve süreç boyunca çelişkili açıklamalar yapıldığı öne sürüldü. Hukuki süreç ve mahkemenin vasi talebine ilişkin kararı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.