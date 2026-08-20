Sussex Dükü ve Düşesi İngiltere'ye Dönüyor

BBC'nin edindiği bilgilere göre Sussex Dükü ve Düşesi İngiltere'ye geri dönmeye hazırlanıyor.İlk olarak Daily Telegraph ve Sun gazetelerinin bildirdiği üzere Prens Harry ve Meghan, bu ayın sonunda ABD'den ayrılarak Londra dışında bulunan, Kraliyet ailesine ait olmayan özel bir konuta taşınmayı planlıyor.Çiftin çocukları yedi yaşındaki Prens Archie ile beş yaşındaki Prenses Lilibet, Eylül ayında bir İngiliz okulunda eğitime başlamak üzere kaydettirildi.Kral Charles'a taşınma kararı Pazar günü bildirildi. Şu anda ne Prens Harry'nin ne de Meghan'ın Kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olarak görevlerine geri dönmesine yönelik bir plan bulunuyor.Sussex Dükü ve Düşesi ile çocukları bu yıl Temmuz ayında Kral'ı Highgrove'daki evinde ziyaret etmişti. Ancak edinilen bilgilere göre taşınma planı bu ziyaret sırasında konuşulmadı.BBC'nin edindiği bilgilere göre Kral, geçen hafta sonuna kadar taşınma kararından haberdar değildi. Ancak Sussex ailesini özel ve kişisel çerçevede daha sık görebilecek olmaktan memnuniyet duyuyor.Prens Harry ve Meghan'ın resmi statülerinde herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Çift, özel kişiler olarak yaşamayı sürdürecek.Galler Prensi ve Prensesi'ne de çiftin planları hakkında bilgi verildi.Sussex Dükü ve Düşesi, 2020'nin başında İngiltere'den ayrılarak Kraliyet görevlerini bırakmış ve aynı yılın Mart ayında California'ya yerleşmişti.O tarihten bu yana aile içindeki ilişkiler gergindi. Temmuz ayında Kral ve Kraliçe Camilla'ya yapılan ziyaret, ilişkiler açısından önemli bir gelişme olarak görülmüştü.Saray, Kral'ın Gloucestershire'daki özel konutunda gerçekleşen buluşmayı "aile içinde gerçekleşen özel bir buluşma" olarak tanımlamıştı.Bu, Kral'ın torunlarını dört yılı aşkın sürenin ardından ilk kez yüz yüze görmesi olmuştu.Prens Harry ve Meghan, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine katıldıkları 2022'den bu yana İngiltere'ye birlikte gelmemişti.Çiftin güvenliği uzun süredir gerilim yaratan konulardan biri. Prens Harry'nin polis koruması talebinin reddedilmesi nedeniyle Temmuz ayındaki ziyaretin yapılıp yapılmaması yeniden değerlendirilmişti.Prens Harry geçen yıl, kendisinin ve ailesinin İngiltere'deyken yararlanabileceği güvenlik düzeyiyle ilgili karara karşı açtığı davayı kaybetmişti.Dük, Kraliyet ailesinin çalışan bir üyesi olmayı bırakıp Meghan ile birlikte ABD'ye taşınmasının ardından güvenlik seviyesinin düşürülmesine yönelik kararın bozulmasını istemişti.

Sussex Dükü ve Düşesi'nin İngiltere'ye dönme niyetlerinin açıklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Kraliyet ailesi üyelerinin güvenliğine ilişkin kararların Kraliyet Ailesi ve Kamuya Mal Olmuş Kişilerin Korunması İcra Komitesi (Ravec) tarafından alındığını söyledi. Sözcü, İngiltere hükümetinin koruyucu güvenlik sisteminin "titiz ve ölçülü" olduğunu belirtti.Prens Harry daha önce güvenlik kaygılarının İngiltere'ye gelmesine, eşi ve çocuklarını da beraberinde getirmesine engel olduğunu söylemişti.Dük, Temmuz ayındaki ziyareti sırasında yaralanmış askerler için düzenlenen ve gelecek yıl Birmingham'ın ev sahipliği yapacağı Invictus Oyunları'nın tanıtımını yapmıştı.Invictus Oyunları Vakfı'nın Programlar ve Stratejiden Sorumlu Başkanı David Wiseman, Prens Harry'nin gelecek yıl Birmingham'da düzenlenecek etkinlik öncesinde İngiltere'ye dönmesinin "harika bir haber" olduğunu söyledi.Wiseman, "Onu yeniden ülkede görecek olmaktan büyük mutluluk duyacağım. Taşınmak herkes için streslidir; bu nedenle her şeyin yolunda gitmesini ve çocukların okullarına iyi uyum sağlamasını umuyorum" dedi.BBC Breakfast programına konuşan Wiseman, taşınma kararının "herkesi şaşırttığını" ancak Prens Harry'nin yeniden ülkede bulunmasının vakfa büyük fayda sağlayacağını belirtti.Prens Harry'nin Temmuz ayındaki ziyareti, Daily Mail ve Mail on Sunday gazetelerinin yayıncısı Associated Newspapers'a karşı açılan özel hayatın gizliliği davasını gölgesinde kalmıştı.Prens Harry ve kamuoyunca tanınan diğer bazı kişiler, gazete grubunun haberleri için bilgi toplarken yasa dışı yöntemler kullandığını öne sürmüştü. Associated Newspapers ise bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti.Basının Meghan ile ilişkisine müdahale etmesinden şikayetçi olan Prens Harry, Ocak ayında mahkemede, "Eşimin hayatını tam anlamıyla perişan ettiler" demişti.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .