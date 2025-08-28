Prens Harry, Kraliçe Elizabeth'in ölüm yıldönümünde Londra'ya gidiyor
İngiltere Kralı III. Charles'ın oğlu Prens Harry, büyükannesi Kraliçe Elizabeth'in ölüm yıldönümünde Londra'da düzenlenecek WellChild Ödül Töreni'ne katılarak ağır hastalıklarla mücadele eden çocuklara destek verecek
İngiltere Kralı III. Charles'ın küçük oğlu Prens Harry, büyükannesi Kraliçe Elizabeth'in ölümünün üçüncü yıldönümü olan 8 Eylül'de Londra'ya gidecek. Harry, uzun yıllardır destek verdiği WellChild Ödül Törenine katılacak.
ÇOCUKLARA MORAL OLACAK
Her yıl düzenlenen törende, ağır hastalıklarla mücadele eden çocuklar ve aileleri ödüllendiriliyor. Harry, tören öncesinde düzenlenecek özel resepsiyonda kazanan çocuklarla ve aileleriyle bir araya gelecek. Ardından 4 ile 6 yaş arasındaki ilham veren bir çocuğa ödül takdim edecek.
17 YILDIR VAKFIN HAMİSİ
Prens Harry, 17 yıldır WellChild adlı vakfın hamiliğini yürütüyor. Bu yılki organizasyon, onun ödüllere 15. katılışı olacak. İngiltere'de kraliyet ailesiyle yaşadığı gerginliklere rağmen Harry, sosyal sorumluluk projelerinden geri adım atmıyor.