Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi olan eski Prens Andrew, kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle İngiltere'de gözaltına alındı.

EN ÇOK GÜNDEME GELEN İSİMLERDEN BİRİ

Eski Prens Andrew'in gözaltına alınması dünyada şok etkisi yaratırken, Epstein dosyasında çıkan detaylar kararın çok da yanlış olmadığını gözler önüne seriyor. Prens Andrew'un adı, ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'a yönelik cinsel istismar ve insan kaçakçılığı soruşturmaları kapsamında en çok gündeme gelen üst düzey isimlerden biri oldu. Kamuoyuna yansıyan bilgiler özetle şu başlıklarda toplanıyor:

EPSTEIN İLE YAKINLIĞI

Prens Andrew, 1990'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında Jeffrey Epstein ile sosyal çevre üzerinden tanıştı. Epstein'ın New York'taki evi, özel adası (Little St. James) ve çeşitli davetlerinde bulunduğuna dair fotoğraflar ve uçuş kayıtları basına yansıdı. Epstein 2008'de fuhuş suçundan mahkûm olduktan sonra Andrew'un onunla temasını sürdürmesi İngiltere'de ciddi eleştirilere yol açtı. 2010 yılında Epstein'ın New York'taki evinde görüntülenmesi kamuoyunda büyük tepki topladı.

VIRGINIA GIUFFRE İDDİASI

Epstein dosyasında Andrew'u doğrudan hedef alan en önemli iddia, geçen yıl intihar eden Virginia Giuffre'den geldi. Giuffre, 17 yaşındayken Epstein ve Ghislaine Maxwell tarafından Prens Andrew ile cinsel ilişkiye zorlandığını öne sürdü. Andrew iddiaları kesin bir dille reddetti. Ancak Giuffre, 2021 yılında ABD'de Andrew'a karşı sivil dava açtı.

BBC RÖPORTAJI VE KRİZ

Prens Andrew'un 2019'da BBC'ye verdiği "Newsnight" röportajı krizi daha da büyüttü. Röportajda Epstein'la ilişkisini "yanlış bir değerlendirme" olarak nitelendirdi ancak pişmanlık tonunun zayıf bulunması ve bazı açıklamalarının kamuoyunu ikna etmemesi büyük tepki çekti. Röportaj sonrası Andrew, kraliyet görevlerinden çekildi.

TAZMİNATLA SONUÇLANAN DAVA

2022 yılında Prens Andrew ile Virginia Giuffre arasındaki dava mahkeme dışı uzlaşmayla sonuçlandı. Taraflar anlaşma şartlarını açıklamadı ancak Andrew'un önemli bir tazminat ödediği bildirildi. Bu uzlaşma, Andrew'un suçunu kabul ettiği anlamına gelmiyor; ancak kamuoyunda ciddi itibar kaybına yol açtı.