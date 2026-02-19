Haberler

Haberler.com Londra Temsilcisi Bilal Acar: Son 2 yılda kraliyet ailesine karşı güven sorunu oluştu

Haberler.com Londra Temsilcisi Bilal Acar: Son 2 yılda kraliyet ailesine karşı güven sorunu oluştu
Haberler.com Londra Temsilcisi Bilal Acar, Haberler.com'da Melis Yaşar'a yaptığı değerlendirmede, İngiltere'de Kral 3. Charles'ın kardeşi Prens Andrew'un Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında gözaltına alınması hakkında konuştu. Acar, suçlamaların kapsamı, gözaltı süresi ve saray çevresindeki gelişmelere ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.

İngiltere gündemi, Epstein soruşturması kapsamında kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alınan eski Prens Andrew ile sarsıldı. Haberler.com ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Bilal Acar, soruşturmanın seyri ve kamuoyundaki yansımalarını aktardı.

"ANDREW, KAMU GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK VE CİNSEL İSTİSMAR ŞEBEKESİNE DAHİL OLMAKLA SUÇLANIYOR"

Soruşturmanın merkezinde son derece ağır iddialar bulunduğunu vurgulayan Bilal Acar, "Andrew, kamu görevini kötüye kullanmak ve cinsel istismar şebekesine dahil olmakla suçlanıyor" dedi. Acar, bu suçlamaların yalnızca bireysel bir dava olarak değil, devlet kurumları ve kraliyet ailesinin geçmişteki tutumları açısından da mercek altına alındığını belirtti. İddiaların, Epstein dosyası kapsamında daha geniş bir ağın araştırıldığını gösterdiğini aktardı.

"ESKİ PRENS ANDREW, 96 SAATE KADAR GÖZALTINDA TUTULABİLİR"

Gözaltı sürecine ilişkin hukuki çerçeveyi de değerlendiren Acar, "Eski Prens Andrew, 96 saate kadar gözaltında tutulabilir" ifadelerini kullandı. Bu sürenin soruşturmanın derinliği açısından kritik olduğuna dikkat çeken Acar, İngiliz kamuoyunun süreci yakından izlediğini, ancak resmi makamlar dışında henüz kapsamlı bir bilgilendirme yapılmadığını söyledi.

"BUCKINGHAM SARAYI ÖNÜNDE MONARŞİ KARŞITI GRUPLARIN EYLEM HAZIRLIĞI YAPTIĞINI BİLİYORUZ"

İngiliz medyasındaki sessizliğe dikkat çeken Bilal Acar, "İngiliz medyasında polisin ve kralın yaptığı açıklama dışında detay yok" dedi. Öte yandan toplumsal tepkilerin giderek arttığını vurgulayan Acar, "Buckingham Sarayı önünde monarşi karşıtı grupların eylem hazırlığı yaptığını biliyoruz" sözleriyle sahadaki atmosferi aktardı. Acar ayrıca, "Son 2 yılda kraliyet ailesine karşı güven sorunu oluştu" diyerek, yaşanan gelişmelerin monarşiye duyulan güveni ciddi biçimde sarstığını ifade etti.

