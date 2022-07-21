Portekiz'de aşırı sıcaklar 1065 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu - Haberler

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Portekiz'de aşırı sıcaklar 1065 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu

AA - Saadet Firdevs Aparı - Dünya
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Portekiz'de aşırı sıcaklar 1065 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu

Avrupa ülkelerin alarm verdiren sıcak hava dalgası Portekiz'de 7-18 Temmuz'da 1065 kişinin ölümüne sebep oldu. İlerleyen günlerde ölüm oranının artmasından korkuluyor.

Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü (IPMA) verilerine göre, ülkede sıcaklık "yangın riski yüksek" seviyede seyrediyor. Bazı bölgelerde sıcaklığın 40 derecenin üstünde olduğu ülkede toprakların yüzde 80'inde kuraklık yaşanırken, halihazırda devam eden 13 yangın nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri alevlerin tehdidi altında bulunuyor.

ÖLÜMLERİN ARTMASI MUHTEMEL

Ülkede hayatı durma noktasına getiren aşırı sıcaklar can kayıplarına da sebep oldu. Portekiz Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 7-18 Temmuz'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1065'e ulaştı. Yüksek sıcaklıkların artmasıyla ilerleyen günlerde daha fazla ölümün muhtemel olduğu belirtildi.

İSPANYA'DA DA EN AZ 500 CAN KAYBI VAR

İspanya'da da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının en az 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirilmişti. İspanya Meteoroloji Ajansı'nca (AEMET) yayımlanan verilere göre, 9-18 Temmuz'da "1975'ten bu yana ülkede en yoğun yüksek sıcaklıklar" kaydedildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Saadet Firdevs Aparı - Dünya

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