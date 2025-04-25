Polis uçağı denize çakıldı: 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Tayland'ın turistik Cha-am bölgesinde bir polis uçağı denize düştü. Kaza, sabah 08:00 sularında, paratoner eğitimi sırasında meydana geldi. Viking DHC-6 Twin Otter tipi uçak, lüks bir otelin yanında denize çakıldı. Kurtarma ekipleri, 5 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğini belirledi. Polis Genel Müdürü Kitrat Phanphet, hayatını kaybeden kahraman görevliler için taziye dileklerini iletti. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.
Tayland'ın turistik Cha-am bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen elim bir olayda, bir polis uçağının denize düşmesi sonucu 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Kaza, saat 08:00 sularında, paratoner eğitimi sırasında yaşandı.
Viking DHC-6 Twin Otter tipi uçak, lüks bir otelin hemen yanı başında denize çakıldı. Olay anını dehşetle izleyen tatilcilerden Isara Supasa, uçağın motor sesini duyduğunu ve aniden denize gömüldüğünü, uçaktan herhangi bir yaşam belirtisi görmediğini ifade etti.
Olay yerine hızla ulaşan kurtarma ekipleri, denizden çıkardıkları 5 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 6. görevli ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis Genel Müdürü Kitrat Phanphet, yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybeden kahraman görevlilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz," ifadelerini kullandı. Ülkeyi yasa boğan kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kazanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.