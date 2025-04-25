Polis uçağı denize çakıldı: 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Tayland'ın turistik Cha-am bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen elim bir olayda, bir polis uçağının denize düşmesi sonucu 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Kaza, saat 08:00 sularında, paratoner eğitimi sırasında yaşandı.

Viking DHC-6 Twin Otter tipi uçak, lüks bir otelin hemen yanı başında denize çakıldı. Olay anını dehşetle izleyen tatilcilerden Isara Supasa, uçağın motor sesini duyduğunu ve aniden denize gömüldüğünü, uçaktan herhangi bir yaşam belirtisi görmediğini ifade etti.

Olay yerine hızla ulaşan kurtarma ekipleri, denizden çıkardıkları 5 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 6. görevli ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Genel Müdürü Kitrat Phanphet, yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybeden kahraman görevlilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz," ifadelerini kullandı. Ülkeyi yasa boğan kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kazanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.