Polis, anne ve babasını öldüren kişiyi defalarca ateş ederek öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri'nde korkunç bir olay yaşandı. Anne ve babasını bıçaklayarak öldüren bir adam, olay yerine gelen polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

1 Ocak'ta West Valley City'de meydana gelen olayda, polis ekipleri bir evden gelen ihbar üzerine harekete geçti. 911 operatörü, arayanın sesini duyamadıklarını ancak bir arbede sesi işittiklerini bildirdi.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, memurlar eve girer girmez bodruma koştu. İçeri girdiklerinde 35 yaşındaki Erik Bertelsen'i, kolları kana bulanmış halde 63 yaşındaki annesi Terrie ve 67 yaşındaki babası Kerry Bertselsen'i bıçaklarken buldular.

Polisler "Ellerini göster! Bırak silahı!" diye bağırmalarına rağmen Bertelsen bıçaklamaya devam etti. Bunun üzerine memurlardan biri iki el ateş etti ve Bertelsen yere yığıldı.

Tüm ev kontrol edilirken, memurlar Bertelsen'e defalarca bıçağı bırakması için uyarıda bulundu. "Bıçağı bırakmazsan tekrar ateş edeceğim. Tekrar ateş etmek istemiyorum dostum" diyen polis, diğer meslektaşlarını da yaklaşmamaları konusunda uyardı.

West Valley City Polis Şefi Colleen Jacobs, "Bu bir trajedi. Hem aileler hem de olaya müdahale eden memurlar için çok trajik bir olay" açıklamasında bulundu.

Ölen çiftin üvey kızı Chasity Ulibarri, "Böyle bir şey olacağını hissetmiştim. Dört gün önce polis çağırıp durumu kontrol etmelerini istedim çünkü telefonlarına el koyduğunu biliyordum" dedi.

Olaya müdahale eden polis memuru, standart prosedür gereği geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma devam ediyor.