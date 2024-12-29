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Köşeye sıkışan PKK/YPG kurtuluş umudunu İsrail'de buldu

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İsrail devlet televizyonu KAN, Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal altında tutan terör örgütü PKK/YPG'nin ABD'nin güçlerini bölgeden çekme ihtimaline karşı, Washington yönetimini ikna etmesi için Tel Aviv'den yardım istediğini açıkladı.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG, çareyi İsrail'de aramaya başladı.

İSRAİL'DEN YARDIM TALEBİ

İsrail devlet televizyonu KAN, ABD'nin güçlerini bölgeden çekme ihtimaline karşı terör örgütünün, Washington yönetimini ikna etmesi için Tel Aviv'den yardım istediğine yer verdi. KAN'ın haberinde, ABD'nin Suriye'den güçlerini çekmesi ihtimali nedeniyle PKK/YPG'de endişe ve panik havasının hakim olduğu belirtildi.

ABD'Yİ İKNA ETMELERİNİ İSTEDİLER

KAN'a konuşan, ismi açıklanmayan PKK/YPG'li bir terörist, İsrail'in uluslararası platformlarda örgüte siyasi destek sağlaması ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın ekibini Suriye'deki "uluslararası koalisyonu" desteklemeye devam etmeye ve "Türkiye'den gelen tehditleri" durdurmaya ikna etmesi halinde, bunun PKK/YPG ve İsrail ilişkileri için tarihi bir dönüm noktası olacağını ifade etti.

Köşeye sıkışan PKK/YPG kurtuluş umudunu İsrail'de buldu

NE OLMUŞTU?

YPG/PKK terör örgütünün sözde genel komutanı "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye baskı yapması için Amerikan tarafıyla iletişim halindeyiz" demişti. Rusya'dan da Türkiye ile aralarında arabuluculuk yapmasını istediklerini aktaran Kobani, "Eğer bu talebimiz karşılanmazsa kendimizi savunacağız. 4 yıldır kendimizi savunabilmek için hazırlanıyoruz." demişti.

Köşeye sıkışan PKK/YPG kurtuluş umudunu İsrail'de buldu
Kaynak: AA / Dünya
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıdoç dr aristokrates:

Mustafa kemal Atatürk de zamanında ABD mandası istemişti

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Haber Yorumlarıoturan:

Yılanın başını zamanında ezmek lazım. Hala daha köklerin kurumamış. Emeği camisini bırakıp bunları yok edin. Gerçi bop planına göre bunlara saldırı yapmazsınız ama

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Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Buradan Dünyanın her tarafındaki Kürt kardeşlerime seslenmek istiyorum. Son Gazze soykırımından sonra bu adamların sizin kara kaşınıza kara gözünüze aşık olmadığını anlamıştırsınız, günü gelince aynısını size de-bize de yapacaklarından hiç şüpheniz olmasın. Saygılarımla.

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Haber YorumlarıSerseri KRAL:

Var olsun dünyanın gücü ABD İSRAİL, dünya size boyun eğiyor,sizin korkunuz bazılarının uykusunu bile kaçırıyor büyük İSRAİL ve ABD

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Haber YorumlarıMustafa Öksüz:

buradaki PKK yandaşlarına şunu demek istiyorum el şeysi ile gerdeğe girilmez devlet kuracaklarına inandirilan Kürt halkını işte bu şekilde uyutup kullandılar sonuç selpak misali kullan at kendilerine düşman yarattılar. kullandılar Bir çocuğu oyuncak vs vs ile kandırır gibi işte insanlarında en çok arzu ettiği şeyler ile kandırıp kullanıyorlar. sonuç : ev alma komşu al lafı hala önemini koruyor uzaktan fayda olmaz

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

" Doldur boşalt emniyete al "Bu bir askeri emir . Asker nöbetten gelir , silahının içinde merminin olmadığına emin olmak için şarjörü çıkartır , namluda mermi varsa kurma kolunu çeker bırakır dışarı atar veee tetiğe basar çıt diye bir ses duyarsın ... Ben bunları neden yazdım biliyor musunuz ? AKP nin de yaptığı bu . Şarjöre Suriye , Narin , Esat , PKK , Öcalan mermilerini sürmüşler durmadan doldur boşalt yapıyorlar . Peki EKONOMİ ? Ekonomi şarjör de o yok ...

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

Noldu kekolar yemedimide kocanız itrailden yardım istediniz

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Yardım gelene kadar şu boşlukta bitirelim bu işi !!! Reis niye bekliyorsun Allah aşkına yok et artık şu mkrobu

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Haber YorumlarıHalil Kurdal:

Ne gerek var ta israillere amerikalılara gelin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Tayyip Erdoğan'dan randevu alın Apo'yu bile çıkaracaklar meclise getirecekler size neler yapmazlar

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