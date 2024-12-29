Köşeye sıkışan PKK/YPG kurtuluş umudunu İsrail'de buldu

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG, çareyi İsrail'de aramaya başladı.

İSRAİL'DEN YARDIM TALEBİ

İsrail devlet televizyonu KAN, ABD'nin güçlerini bölgeden çekme ihtimaline karşı terör örgütünün, Washington yönetimini ikna etmesi için Tel Aviv'den yardım istediğine yer verdi. KAN'ın haberinde, ABD'nin Suriye'den güçlerini çekmesi ihtimali nedeniyle PKK/YPG'de endişe ve panik havasının hakim olduğu belirtildi.

ABD'Yİ İKNA ETMELERİNİ İSTEDİLER

KAN'a konuşan, ismi açıklanmayan PKK/YPG'li bir terörist, İsrail'in uluslararası platformlarda örgüte siyasi destek sağlaması ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın ekibini Suriye'deki "uluslararası koalisyonu" desteklemeye devam etmeye ve "Türkiye'den gelen tehditleri" durdurmaya ikna etmesi halinde, bunun PKK/YPG ve İsrail ilişkileri için tarihi bir dönüm noktası olacağını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

YPG/PKK terör örgütünün sözde genel komutanı "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye baskı yapması için Amerikan tarafıyla iletişim halindeyiz" demişti. Rusya'dan da Türkiye ile aralarında arabuluculuk yapmasını istediklerini aktaran Kobani, "Eğer bu talebimiz karşılanmazsa kendimizi savunacağız. 4 yıldır kendimizi savunabilmek için hazırlanıyoruz." demişti.