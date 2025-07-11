PKK'nın silah bırakma törenine kimler katılıyor? Üst düzey isimler var

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrı kapsamında örgüt bugünden itibaren silah bırakmaya başlayacak. Süleymaniye'nin Raperin ilçesinde gerçekleştirilecek olan törende 33 ila 44 kişilik bir grup, belirlenecek bir noktada silahlarını teslim edecek.

Edinilen bilgilere göre, törene katılacaklar şu şekilde:

Terör örgütü PKK elebaşları Bese Hozat ve Mustafa Karasu,

Mesud Barzani'nin temsilcisi Hemin Hawrami,

Neçirvan Barzani'nin temsilcisi Dilşad Şahab

Irak İçişleri Bakanlığı temsilcisi,

IKYB İçişleri Bakanlığı temsilcisi Tuğgeneral Tarık Ahmed

KYB temsilcisi

DEM Partisi Eş başkanları

DBP ve HDK heyetleri.

KALABALIK HEYET DİYARBAKIR'DAN KUZEY IRAK'A GEÇTİ

Terör örgütü PKK'nın yarın Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakacağı programı takip etmek için Diyarbakır'dan yola çıkan kalabalık heyet, Habur Sınır Kapısı üzerinden Kuzey Irak'a geçiş yaptı.

Yaklaşık 150 kişiden oluşan grup, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki stadyum önünde toplandı. Grup daha sonra, Kuzey Irak'ta düzenlenmesi planlanan programı izlemek ve sürece destek vermek amacıyla Süleymaniye kentine hareket etti.

Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, Demokratik Alevi Dernekleri Eş Genel Başkanı Zeynel Kete, Özgürlük için Hukukçular Derneği Eş Genel Başkanı Ekin Yeter ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileriyle birlikte, gazeteciler ve yazarlar da kafilede yer aldı.