PKK'nın silah bırakacağı yer ve saat belli oldu

PKK'nın silah bırakacağı yer ve saat belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terörsüz Türkiye sürecinde bugün en kritik adım atılıyor. 41 yıldır Türkiye'nin en büyük sorunu olan PKK, bugün silah bırakıyor. 3-4 ayda tamamlanacak süreç MİT ve TSK'nın takibinde olacak. Sır gibi gizli tutulan silah bırakma töreninin Irak'ın Süleymaniye kentinin Dukan bölgesinde bırakacağı ve törenin saat 10.00'da başlayacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Ahlat-Malazgirt'te yaptığı konuşmada 'İç cephe' vurgusuyla başlayan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin örgütün tasfiyesine yönelik önemli konuşması ile devam eden, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silahların bırakılması ve örgütün feshine yönelik çağrısından sonra ise yeni bir evreye geçen Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik eşik bugün aşılacak.

41 senedir Türkiye'nin başına bela olan PKK terör örgütü bugün silah bırakmaya başlayacak. İlk etapta 30 kişilik bir grubun silah bırakacağı tören İran'ın Süleymaniye kentinde yapılacak.

TÖRENİN YERİ VE SAATİ BELLİ OLDU

Silah bırakma töreninin saat 10'da başlayacağı ifade edilirken sır gibi saklanan konumla ilgili de ipuçları gelmeye başladı. NTV'den Osman Terkan, "Basın mensupları sabahın erken saatlerinde Dukan bölgesine çağırıldı. Dukan Kandil'in eteklerinde yer alan bir yerleşim yeri. Ama güvenlik gerekçesiyle tüm gazeteciler bölgeye alınmayacak. Ayrıca gazetecilere canlı yayın yapmamaları konusunda bir uyarı yapıldı." bilgisini paylaştı.

SÜRECİ MİT VE TSK TAKİP EDECEK

PKK, bu törenden sonra yine aşama aşama silah bırakmaya devam edecek. Bu süreçte ilkine benzer herhangi bir etkinlik yapılmayacak. Örgüt üyeleri gruplar hâlinde veya bireysel olarak belirlenen merkezlere silahlarını teslim edip, kayıt yaptıracak. MİT ve TSK silah bırakmanın 'göstermelik' olup olmadığını takip etmek için özel bir doğrulama mekanizması kurdu. Bu mekanizma aracılığı ile bütün silah bırakma süreci adım adım izlenecek. Belirlenen merkezlerde toplanan silahlar özel metotlarla imha edilecek. Üçüncü bir ülkeye gönderilmesine izin verilmeyecek.

KAMPLAR DAĞITILACAK

Silah bırakma sürecine paralel olarak, örgütün lojistik merkezi olarak kullandığı depolar da imha edilecek. Süreç ilerledikçe kamplar da boşaltılacak. Suça karışmamış olanlar isterlerse Türkiye rahatlıkla dönebilecek. Bu kişilere yönelik herhangi bir suçlama veya yargılama yapılmayacak.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! PKK silah bırakıyor

Tarihi adıma saatler kaldı! Türkiye 41 yıllık beladan kurtuluyor
PKK'nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak'a gitti

Gözler Türkiye'nin yanı başında! 150 kişilik grup Irak'a geçiş yaptı
Polise yumruk atmaya kalktı! Kartalkaya davasında mahkeme salonu karıştı

Duruşmada arbede çıktı, polise yumruk atmaya kalktı
Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü

Amca dehşeti! Silahını çekip 2 yeğenine kurşun yağdırdı
Özdağ: Ekrem İmamoğlu görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor

Silivri'yi ziyaret eden Özdağ duyurdu! İmamoğlu'nun bir talebi var
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet Gündoğdu:

adına bak tören dıyorlar ya.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısarioglanli38:

oğlum pkk bitti zaten ülke sınırları içerisinde son yıllarda kaç eylem yapabildiler magaralardan çıkamıyorlar elemanları çok az bitmiş bir terror örgütü silah bırakıyoruz diye meşrulaştırıp kahraman ilan etmeyin hadi teror basinin çağrısına Suriye ve irandakilerde kulak verip bıraksınlar silahlarida görelim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor

Otel patronu, suçu bakın kime attı: Onlar yüzünden bedel ödüyoruz
Fenerbahçe'de transferde yılın sürprizi

Fenerbahçe'den yılın sürprizi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.