PKK'nın silah bırakacağı yer ve saat belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Ahlat-Malazgirt'te yaptığı konuşmada 'İç cephe' vurgusuyla başlayan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin örgütün tasfiyesine yönelik önemli konuşması ile devam eden, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silahların bırakılması ve örgütün feshine yönelik çağrısından sonra ise yeni bir evreye geçen Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik eşik bugün aşılacak.

41 senedir Türkiye'nin başına bela olan PKK terör örgütü bugün silah bırakmaya başlayacak. İlk etapta 30 kişilik bir grubun silah bırakacağı tören İran'ın Süleymaniye kentinde yapılacak.

TÖRENİN YERİ VE SAATİ BELLİ OLDU

Silah bırakma töreninin saat 10'da başlayacağı ifade edilirken sır gibi saklanan konumla ilgili de ipuçları gelmeye başladı. NTV'den Osman Terkan, "Basın mensupları sabahın erken saatlerinde Dukan bölgesine çağırıldı. Dukan Kandil'in eteklerinde yer alan bir yerleşim yeri. Ama güvenlik gerekçesiyle tüm gazeteciler bölgeye alınmayacak. Ayrıca gazetecilere canlı yayın yapmamaları konusunda bir uyarı yapıldı." bilgisini paylaştı.

SÜRECİ MİT VE TSK TAKİP EDECEK

PKK, bu törenden sonra yine aşama aşama silah bırakmaya devam edecek. Bu süreçte ilkine benzer herhangi bir etkinlik yapılmayacak. Örgüt üyeleri gruplar hâlinde veya bireysel olarak belirlenen merkezlere silahlarını teslim edip, kayıt yaptıracak. MİT ve TSK silah bırakmanın 'göstermelik' olup olmadığını takip etmek için özel bir doğrulama mekanizması kurdu. Bu mekanizma aracılığı ile bütün silah bırakma süreci adım adım izlenecek. Belirlenen merkezlerde toplanan silahlar özel metotlarla imha edilecek. Üçüncü bir ülkeye gönderilmesine izin verilmeyecek.

KAMPLAR DAĞITILACAK

Silah bırakma sürecine paralel olarak, örgütün lojistik merkezi olarak kullandığı depolar da imha edilecek. Süreç ilerledikçe kamplar da boşaltılacak. Suça karışmamış olanlar isterlerse Türkiye rahatlıkla dönebilecek. Bu kişilere yönelik herhangi bir suçlama veya yargılama yapılmayacak.