PHP'deki kritik açıklar sonrası Japonya'da şirketler hizmetlerini askıya aldı

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(ANKARA) - Yaygın olarak kullanılan PHP programlama dilinde tespit edilen kritik güvenlik açıkları, dünya genelinde şirketleri ve hükümetleri acil önlem almaya yöneltti. Siber güvenlik şirketi Cloudflare, açıkların kamuoyuna duyurulmasının ardından milyonlarca siber saldırı girişimi tespit edildiğini bildirdi.

PHP geliştiricilerinin 21 Ekim'de güvenlik açıklarını gidermeye yönelik acil güncellemeler yayımlamasının ardından çok sayıda kurum sistemlerini güncellemeye başladı. Avrupa ve Asya'da bazı kamu kurumları ile şirketler, olası saldırı riskine karşı internet sitelerini ve çevrim içi hizmetlerini geçici olarak erişime kapattı.

Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, yaşananların dijital sistemlerin güvenli biçimde sürdürülebilir olmasının önemini ortaya koyduğunu belirtti.

Belçika merkezli siber güvenlik şirketi Aikido Security'nin kurucu ortağı Madeline Lawrence, güvenlik açıklarına ilişkin ayrıntıların düzeltmeler hazır olmadan kamuoyuna yansıdığını ve sonrasında saldırı girişimlerinin bildirildiğini söyledi. Lawrence, şirketlerin yapay zeka kullanarak açıkları istismar edebilen saldırganlara karşı sistemlerini güncellemek için yarıştığını ifade etti.

Cloudflare Üst Yöneticisi Matthew Prince ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik açığı kamuoyuna duyurulmadan önceki 10 saat içinde ağlarında binlerce istismar girişimi tespit ettiklerini bildirdi. Prince, duyurunun ardından ilk 45 dakika içinde girişim sayısının on binlere, iki saat içinde yüz binlere yükseldiğini, daha sonra ise milyonlara ulaştığını kaydetti.

JAPONYA'DA KAMU VE ÖZEL SEKTÖR HİZMETLERİ DURDURULDU

Japonya'da Nomura, Mitsubishi UFJ Financial Group, ANA hava yolu şirketi ve East Japan Railway dahil olmak üzere çok sayıda şirket, bazı internet hizmetlerini geçici olarak askıya aldı.

Tokio Marine Holdings de grup şirketlerinden birinin internet sitesine erişimi durdurdu. Japonya Maliye Bakanlığı, Meteoroloji Ajansı ve Ulusal Vergi Ajansı da güvenlik önlemleri kapsamında bazı çevrim içi hizmetlerini kısmen veya tamamen geçici olarak devre dışı bıraktı.

Fransız telekomünikasyon şirketi Orange, bazı iştiraklerinde PHP tabanlı internet sitelerine ve uygulamalara erişimi tedbir amacıyla geçici olarak durdurdu.

Çin merkezli Tencent Cloud ise müşterilerine güncellenmiş PHP sürümlerini yüklemeleri çağrısında bulundu ancak internet sitelerinin geniş çaplı biçimde kapatılmasını önermedi.

FİNLANDİYA'DA HİZMETLER KADEMELİ OLARAK AÇILIYOR

Finlandiya'nın kamu bilişim hizmetleri sağlayıcısı Valtori, devletin halka açık internet hizmetlerini bir gün önce geçici olarak kapatmasının ardından güvenlik güncellemelerini gece boyunca yüklemeyi sürdürdü. Kurum, önleyici erişim kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırıldığını açıkladı.

Valtori Genel Müdürü Hannu Naumanen, hizmetlerin yeniden devreye alınmasının günler, hatta haftalar sürebileceğini belirterek güncellemelerin ardından sistemlerin dikkatle test edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kurum, hizmet kesintilerinin güvenlik açıklarının istismar edilmesinden veya bir siber saldırıdan kaynaklanmadığını, açıkların aktif olarak istismar edildiğine ilişkin bilgi bulunmadığını bildirdi.

ASYA'DA SİBER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, kurumlara ve kullanıcılara sistemlerini derhal incelemeleri ve PHP'nin güvenli güncel sürümlerine geçmeleri çağrısında bulundu. Bakanlık ayrıca gerekli durumlarda hesapların, parolaların ve erişim anahtarlarının değiştirilmesini önerdi.

Güney Kore ise saldırı riskinin artabileceği gerekçesiyle özel sektöre yönelik siber güvenlik alarm seviyesini yükseltti ve acil müdahale tedbirlerini devreye aldı.

Güvenlik açıklarının yapay zeka kullanılarak ortaya çıkarılması ve saldırı girişimlerinin hızla artması, yazılım altyapılarındaki güvenlik sorunlarının küresel ölçekte ne kadar hızlı bir krize dönüşebileceğini gösterdi. Kurumların sistemlerini güncellemesinin yanı sıra güvenlik testlerini tamamlaması ve hizmetleri kontrollü biçimde yeniden devreye alması gerektiği belirtildi.

Kaynak: ANKA