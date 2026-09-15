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Peter Magyar: "Parlamento, TISZA’nın, komünist döneme ait polis arşivlerinin gizliliğini kaldırma girişimini oyladı, Fidesz karşı oy kullandı"

Peter Magyar: 'Parlamento, TISZA’nın, komünist döneme ait polis arşivlerinin gizliliğini kaldırma girişimini oyladı, Fidesz karşı oy kullandı'
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Macaristan Parlamentosu, Başbakan Peter Magyar liderliğindeki TISZA partisinin girişimiyle komünist döneme ait gizli polis arşivlerinin gizliliğinin kaldırılmasını öngören yasa teklifini kabul etti. Magyar, "36 yıllık bir gecikmeden sonra, Parlamento bugün TISZA'nın komünist döneme ait gizli polis arşivlerini gizliliğini kaldırma girişimini oyladı. Fidesz buna karşı oy kullandı. Neden acaba" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Macaristan Parlamentosu, Başbakan Peter Magyar liderliğindeki TISZA partisinin girişimiyle komünist döneme ait gizli polis arşivlerinin gizliliğinin kaldırılmasını öngören yasa teklifini kabul etti. Magyar, "36 yıllık bir gecikmeden sonra, Parlamento bugün TISZA'nın komünist döneme ait gizli polis arşivlerini gizliliğini kaldırma girişimini oyladı. Fidesz buna karşı oy kullandı. Neden acaba" ifadelerini kullandı.

Macaristan Parlamentosu, Nisan 2026'daki seçimleri kazanan Péter Magyar liderliğindeki TISZA partisinin girişimiyle komünist döneme ait gizli polis arşivlerinin gizliliğini kaldırmaya yönelik yasa teklifini oylayarak kabul etti.

Macaristan Başbakanı Magyar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "36 yıllık bir gecikmeden sonra, Parlamento bugün TISZA'nın komünist döneme ait gizli polis arşivlerini gizliliğini kaldırma girişimini oyladı. Fidesz buna karşı oy kullandı. Neden acaba" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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