Pentagon'dan Ukrayna'nın vurduğu Rus gemisiyle ilgili açıklama: Patlama o kadar büyüktü ki, donanma gemileri yardımına koştu

Ukrayna, bu sabah saatlerinde Rusların Yılan Adası'nı kuşatan amiral gemilerinden biri olan 510 mürettebatlı "Moskova"yı Neptün füzeleriyle vurduğunu duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ise "Moskova kruvazöründe bulunan mühimmat, çıkan yangın sonucu infilak etti. Gemi ciddi şekilde hasar gördü. Tüm mürettebat tahliye edildi. Yangının nedeni araştırılıyor" açıklamasında bulunarak saldırı iddialarını yalanladı.

PENTAGON: BURADA NE OLDUĞUNDAN TAM OLARAK EMİN DEĞİLİZ

Rus kruvazör gemisi Moskova ile ilgili Pentagon'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Pentagon Sözcüsü John Kirby, Rus kruvazör gemisinde en az bir patlama olduğunu ve bunun gemide büyük hasara neden olan oldukça büyük bir patlama olduğunu değerlendirdiklerini ifade ederek, "Burada ne olduğundan tam olarak emin değiliz" dedi.

"GEMİNİN DOĞUYA DOĞRU GİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Moskova'nın hala denizde olduğunu aktaran Kirby, geminin seyir halinde olduğunu belirterek, "Geminin kendi yolunu çizebildiğini değerlendiriyoruz ve bunu yapıyor. Şimdi daha çok doğuya doğru gittiğini düşünüyoruz. Muhtemelen onarım için Sivastopol'a demirleyeceğini düşünüyoruz, ancak buna (patlamaya) tam olarak neyin sebep olduğunu bilmiyoruz" dedi.

"PATLAMA O KADAR BÜYÜKTÜ Kİ..."

Kirby, söz konusu kruvazörün Odesa'nın yaklaşık 96 kilometre güneyinde birkaç Rus savaş gemisiyle birlikte olduğunu ifade ederek, "Patlama o kadar büyüktü ki, etrafındaki diğer donanma gemilerinin yardımına gelmeye çalıştığına dair işaretler aldık. Fakat buna ihtiyaç duyulmadı" dedi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby.

"İKİ HİKAYE ARASINDA BİR SEÇİM YAPMAK ZORUNDA KALDILAR"

ABD Ulusal Güvenlik Danışması Jake Sullivan ise yaptığı açıklamada, Moskova'nın Rusya'nın amiral gemisi olduğunu hatırlatarak, Rusya'nın geminin ağır hasar gördüğünü kabul etmek zorunda kaldığını ifade etti. Sullivan, "İki hikaye arasında bir seçim yapmak zorunda kaldılar. Birinci hikaye, bunun sadece beceriksizlik olduğu, diğeri ise saldırıya uğradıkları yönünde. İkisi de onlar için iyi bir sonuç değil" dedi.

MOSKOVA KRUVAZÖRÜ SALDIRILARIN İLK GÜNLERİNDE GÜNDEM OLMUŞTU

Moskova kruvazörü, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ilk günlerinde Karadeniz'de Tuna Deltası açıklarında bulunan Yılan Adası'na yönelik saldırıda kullanılmasıyla gündeme gelmişti. Adadaki Ukrayna askerleri teslim olmazken, Rus ordusuna "Cehenneme gidin" çağrısında bulunmuştu.

Rusya'nın Karadeniz Filosunun 186 metre uzunluğundaki amiral gemisi Moskova, 1980'lerin başında hizmete girdi. Sovyet donanmasının Project 1164 Atlant sınıfının önde gelen gemisiyken, ilk önce Slava olarak adlandırıldı. Ancak daha sonra ismi "Moskova" olarak değiştirildi. Savaş gemisinin ana silahları P-1000 Vulkan gemisavar füzeleri olarak biliniyor. 2000 yılında Karadeniz Filosunun amiral gemisi haline gelen kruvazör, 2015 yılında Rusya'nın Suriye'de başlattığı askeri harekatında kilit rol oynamıştı.