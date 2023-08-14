Fener Rum Patriği Bartholomeos, Sümela Manastırı'nda gerçekleştirilecek olan ayini yönetmek üzere Trabzon'a geldi. Ayine Rusya, Yunanistan ve Gürcistan'dan da Ortodoks din adamları ve ziyaretçilerin katılması bekleniyor.

Patrik Bartholomeos Sümela Manastırı'ndaki ayin için Trabzon'a geldi

TRABZON - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda Ortodoks Hristiyanlarca 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kutsal kabul edilen 15 Ağustos tarihindeki ayini yönetmek üzere bugün tarifeli uçakla Trabzon'a geldi.

Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı'nda Hristiyan dünyasında "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 15 Ağustos'ta 10. kez ayin yapılacak. Ayini yönetmek üzere Fener Rum Patriği Bartholomeos da bugün İstanbul'dan tarifeli uçakla beraberindeki Ortodoks din adamları ile Trabzon'a geldi. Fener Rum Patriği Bartholomeos'a havalimanı VİP salonundan çıkışta iş adamı Efkan Başkan ve Maçka eski belediye başkanı Ertuğrul Genç tarafından karşılandı. Patrik Bartholomeos VİP salonunda bir süre dinlendikten sonra konaklayacağı il merkezindeki Zorlu Grand Otel'e hareket etti.

88 yıl aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010'dan itibaren yılda bir kez bir günlüğüne Hristiyan Ortodokslar'ın Sümela Manastırı'nda ayin yapmasına izin verilmesinin ardından 2015'ten sonra manastırda gerçekleştirilen restorasyon dolayısıyla ayinlere 4 yıl ara verilmiş, ardından tekrar başlamıştı. Ayin nedeniyle yarın saat 08.00'dan sonra Maçka'dan manastır yoluna araç geçişlerine izin verilmeyeceği belirtilirken, Sümela'ya da ayine geleceklerin dışında saat 13.00'da kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Ayine Patrik Bartholomeos'un yanı sıra Rusya, Yunanistan ve Gürcistan'dan Ortodoks din adamı ve ziyaretçilerin katılması bekleniyor.