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Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem

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Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden sonra halka tsunami uyarısı yapılarak "Güvenli bölgelere gidin" denildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Pasifik adası Vanuatu kenti açıklarında 7.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini ve tsunami uyarısı yapıldığını bildirdi.

Deprem yerin 43 kilometre derinliğinde kaydedildi ve Vanuatu'nun başkenti Port Vila'nın sadece 30 kilometre batısında meydana geldi.

BİR METREYE YAKLAŞAN DALGALAR OLUŞABİLİR

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Vanuatu kıyı şeridinin bazı kısımlarında bir metreye yaklaşan dalgaların oluşabileceği uyarısında bulundu.

Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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