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Paris'te firar eden mahkumlardan biri yakalandı

Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyindeki bir banliyöde 12 Eylül'de çıkarıldıkları orman yürüyüşü sırasında firar eden 2 mahkumdan biri yakalandı. Diğer mahkumun ise hala ormanda saklandığı düşünülüyor.