Paris'te firar eden mahkumlardan biri yakalandı
Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyindeki bir banliyöde 12 Eylül'de çıkarıldıkları orman yürüyüşü sırasında firar eden 2 mahkumdan biri yakalandı. Diğer mahkumun ise hala ormanda saklandığı düşünülüyor.
Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyindeki bir banliyöde 12 Eylül'de çıkarıldıkları orman yürüyüşü sırasında firar eden 2 mahkumdan biri yakalandı.
Ülke basınındaki haberlere göre, Essonne'daki Fleury-Merogis Hapishanesi'nden mahkumların, 12 Eylül'de spor amaçlı çıkarıldıkları orman yürüyüşü sırasında 2 mahkum firar etti.
Mahkumlardan biri Paris'in yakalarındaki Pantin bölgesinde yakalanırken diğer mahkumu arama çalışmaları sürüyor.
Yakalanan 37 yaşındaki firarinin, parkta uyuşturucu aldığı sırada polis kontrolüne takıldığı belirtiliyor.
Yetkililer, diğer mahkumun hala ormanda saklandığı ihtimali üzerinde duruyor.