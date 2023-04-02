Paris halkını karşı karşıya getiren konu! Elektrikli scooter için referanduma gittiler

Fransa'nın başkenti Paris'te halk, elektrikli scooter kiralama hizmetinin geleceğini belirlemek için referanduma gitti. Kent sakinleri yaklaşık 200 noktada yerel saatle 09.00-19.00 arası, elektrikli scooter kiralama hizmetine "evet" veya "hayır" demek için oy kullanacak. Öte yandan ülkede yakın zamanda elektrikli scooter kullanma yaşı 14'e çıkarılacak.

Ülkemizde ve dünyanın birçok noktasında hizmet veren scooter şirketleri, Fransa'nın başkenti Paris'te tartışma konusu oldu. Paris'te Lime, Dott ve Tier isimli şirketler ayda yaklaşık 400 bin kişiye elektrikli scooter kiralama hizmeti verirken bu hizmeti daha çok gençler ve turistler tercih ediyor.

GENÇLER DEVAM ETMEKTEN YANA

Bu nedenle şehirde bugün scooter'ların geleceği için referandum yapılıyor. 25 yaşındaki Gael Chereau, metronun kapalı alan olması nedeniyle kullanmakta zorlandığını ve Paris'te ulaşım için elektrikli scooter'ı tercih ettiğini belirtti. Chereau, referandumda elektrikli scooter'lar ile ulaşıma devam edilmesi yönünde oy kullanacağını söyledi.

Bir diğer scooter kullanıcısı Natache Nikaema da referandumda oy kullanmayacağını ancak kiralık elektrikli scooter'ların kaldırılmasına karşı olduğunu ifade etti. Nikaema, metronun yorucu olduğunu dile getirerek, "En azından elektrikli scooterla gideceğin yere zamanında varıyorsun ve büyük bir kentte yaşıyoruz, böylelikle Eyfel Kulesi'ni görebiliyoruz." dedi.

DAHA İYİ DENETLENMESİNİ İSTİYORLAR

Roxane Gakou, kiralık elektrikli scooter kullanıcılarının taşıtlara daha az özen gösterdiğini ve sokakta olur olmaz yere bırakabildiğini; bizzat tanıdığı scooter sahiplerinin ise aksine taşıtlarına iyi baktığını ifade etti. Gakou, scooter kullanımının daha iyi denetlenmesini ve trafikte daha az scooter olmasını istediğini dile getirdi.

TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİLER

Paris'in banliyösünde yaşayan ve soy ismini vermek istemeyen Juline, elektrikli scooter'lara karşı olduğunu belirterek, "Her yerde elektrikli scooter var, parklarda, yollarda ve kaldırımlarda." dedi. Juline, elektrikli scooter'ların tehlikeli olabileceğine dikkat çekerek, bu taşıtlar nedeniyle bebek arabasını süren annelerin veya tekerlekli sandalye kullanan engellilerin taşıt yoluna inmek zorunda kalabildiğini söyledi.

KULLANMA YAŞI 14'E ÇIKARILACAK

Paris'teki her 5 kazadan 1'inin elektrikli scooterlara 2 kişinin binmesi sonucu yaşandığı belirtiliyor. Paris Belediyesinin girişimiyle kent sakinleri yaklaşık 200 noktada yerel saatle 09.00-19.00 arası, elektrikli scooter kiralama hizmetine "evet" veya "hayır" demek için oy kullanacak. Öte yandan ülkede yakın zamanda elektrikli scooter kullanma yaşı 14'e çıkarılacak.