Paris, Nijer'deki Fransa karşıtı gösterilerde büyükelçilik güvenliği istedi

Paris yönetimi, Nijer'deki cunta yönetiminden başkent Niamey'de düzenlenecek Fransa karşıtı gösterilerde büyükelçiliğinin ve diplomatlarının güvenliğinin sağlanmasını istedi. Fransa, Nijer güvenlik güçlerinden, temsilciliklerin ve yabancı diplomatik tesislerin güvenliğinin tam olarak garanti altına alınmasını talep ediyor.

Paris yönetimi, Nijer'deki cunta yönetiminden başkent Niamey'de bugün düzenlenecek Fransa karşıtı gösterilerde büyükelçiliğinin ve buradaki diplomatlarının güvenliklerinin sağlanmasını istedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nijer'de bugün gösteri düzenlenmesi için çağrılar yapıldığı belirtildi.

Diplomatlar ile temsilciliklerin korunmasının uluslararası hukuk ve Viyana Sözleşmesi çerçevesinde garanti altına alındığına dikkati çekilen açıklamada, "Fransa, Nijer güvenlik güçlerinden, temsilciliğinin yanı sıra Niamey'deki yabancı diplomatik tesislerin güvenliğinin tam olarak garanti altına alınmasını sağlamak için gerekli adımların atılmasını istiyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ülkede 30 Temmuz'daki gösterilerde Fransa'nın Niamey Büyükelçiliğine yönelik saldırının organize yapıldığı belirtilerek, bu durumun Paris tarafından bir kez daha sert şekilde kınandığına dikkati çekildi.

Fransa ülkeden vatandaşlarını tahliyeye devam ediyor

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Nijer'deki vatandaşların tahliyesi için şu ana kadar 4 uçağın havalandığı belirtildi.

Tahliyeler için beşinci uçuşun da gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, 560'ı Fransız, toplamda 992 kişinin şu ana kadar uçaklarla Fransa'ya taşındığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu kişiler arasında Fransızlar hariç Avrupa vatandaşlarının çoğunlukta olduğu bilgisi paylaşıldı.

Darbe destekçileri Fransız Büyükelçiliğini hedef aldı

Niamey'de 30 Temmuz'da Fransız Büyükelçiliğinin önünde toplanan binlerce gösterici hedef aldıkları elçilik binasına hasar vermişti.

Paris yönetimi, ülkede 26 Temmuz'da yaşanan askeri darbe sonrası bu ülkeye yönelik tüm mali yardımlarla bütçe desteğini askıya aldığını açıklamıştı.

Nijer'deki darbe???????

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahman (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.