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Paraşütçünün emniyet kemeri hatası hayatına mal oldu

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Kolombiya'da yamaç paraşütü yapan bir turist, emniyet kemerini düzgün bağlamadığı için havada düşerek hayatını kaybetti. Dublin'de yaşayan 38 yaşındaki Polonyalı Paulina Biskup, Roldanillo'da gerçekleşen uçuşta kontrolü kaybetti ve emniyet kemerinden kayarak yere çakıldı. Kolombiya polisi, kazanın emniyet kemerinin düzgün bağlanmaması nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.

Kolombiya'da yamaç paraşütü yapan bir turist, emniyet kemerini düzgün bağlamadığı için havada düşerek hayatını kaybetti. Korkunç kaza anı kameralara yansıdı.

Dublin'de yaşayan 38 yaşındaki Polonyalı Paulina Biskup, Roldanillo şehrinde arkadaşlarıyla birlikte yamaç paraşütü turuna katıldı. Salı günü gerçekleşen uçuşta Biskup, aniden kontrolü kaybetti ve emniyet kemerinden kayarak yere çakıldı.

Görgü tanıklarının çektiği görüntülerde, turistin paraşütünün kontrolden çıktığı ve havada kontrolsüz bir şekilde sallandığı görülüyor. Kolombiya polisi, kazanın emniyet kemerinin düzgün bağlanmaması nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.

Roldanillo Belediye Başkanlığı, bölgede devam eden ve 40 ülkeden 130'dan fazla sporcunun katıldığı yamaç paraşütü yarışmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Biskup'un yarışma katılımcısı olmadığını belirten yetkililer, tüm paraşütçülere güvenlik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Son dönemde bölgede benzer kazalar da yaşandı. Geçen hafta bir Rus paraşütçü düşerek ayak bileğini kırarken, Mart 2024'te 27 yaşındaki Daniela Barrios da yamaç paraşütünden düşerek hayatını kaybetmişti.

Paraşütçünün emniyet kemeri hatası hayatına mal oldu

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Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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