Papalık bilmecesi! En uzun seçim 1006 gün sürdü, içeriye yiyecek sokulması yasak

Hristiyan Katolik Kilisesine bağlı 133 kardinal, yeni papayı ve Vatikan'ın yeni devlet başkanını seçmek için toplandı. Seçimler başlarken dikkat çeken bilgiler de ortaya çıktı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in 21 Nisan'da ölümünün ardından yeni papanın belirlenmesi için dünyanın dört bir yanından gelen 133 kardinal, Papalık seçimi için gerçekleştirilen toplantı (Konklav) öncesinde Aziz Petrus Bazilikası'nda toplandı.

ÇOK SAYIDA ADAY YARIŞACAK

Papalık için öne çıkan adaylar arasında İtalyan Kardinal Pietro Parolin, Macar Kardinal Peter Erdo, ABD'li Kardinal Raymond Leo Burke, İtalyan Kardinal Matteo Maria Zuppi, Filipinli Kardinal Luis Antonio Gokim Tagle, İtalyan Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Ganalı Kardinal Peter Turkson, Fransız Kardinal Jean Marc Aveline, İsveçli Kardinal Anders Arborelius, Gineli Kardinal Robert Sarah, Maltalı Kardinal Mario Grech, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Kardinal Fridolin Ambongo Besungu, ABD'den Kardinal Timothy Dolan ile Kardinal Robert Francis Prevost'un ismi geçiyor.

MOBİL SİNYALLER DEVRE DIŞI

Ayrıca Konklav'a katılanların dış dünya ile iletişim kurmasını engellemek amacıyla Vatikan toprakları içinde mobil sinyaller devre dışı bırakıldı.

Papayı belirlemek üzere ilahiler eşliğinde ilk oturum için Sistina Şapeli'ne girecek olan seçici 133 kardinal, İncil'e el basarak hiçbir ayrıntıyı paylaşmayacaklarına dair yemin edecek.

GÜNLERCE SÜREBİLİR

Yüzyıllardır hiçbir papanın konklavın ilk gününde seçilmemiş olması nedeniyle kardinallerden birinin papa seçilmesi için gereken üçte iki çoğunluğun desteğini kazanmasının birkaç gün sürebileceği öngörülüyor.

EN UZUNU 1006 GÜN SÜRDÜ

En uzun Papalık seçimi 1268 yılında, Papa IV. Clemens'in ölümünden sonra gerçekleşti. Tam 1006 gün süren seçimden kardinaller dış dünyadan izole edilmediği için siyasi, dini ve ailevi çıkar çatışmaları çoğunluğun sağlanmasını engelledi.

Dış dünya ile bağlantının tamamen kesilmesi uygulaması da bu seçimin hemen ardından başladı.

İÇİNE MESAJ SAKLANABİLECEK YİYECEKLER YASAK

Daha önce, dış dünyayla iletişim kurmak ve oylamayı etkilemek amacıyla Sistine Şapeli'ne gönderilen yiyeceklerin içine gizli mesajlar saklanması nedeniyle yeni önlemler de alındı. Turtalar, tavuk gibi içine mesaj gizlenebilecek yiyecekler ile çatal-bıçak takımı ve bardaklar yasaklandı. Bu toplantıda da gelenek devam edecek. Rahibeler kardinallere kuzu şiş, spagetti ve haşlanmış sebzeler gibi yerel yemekler hazırlayacak.

BEYAZ DUMANLA İLAN EDİLECEK

Oylamanın ardından oy pusulalarının yakılması ve şapelin bacasından siyah duman çıkması, oylamanın sonuçsuz kaldığını gösterecek. Bacadan beyaz duman çıkması ve çanların çalması ise 1.4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin yeni liderinin seçildiğini ilan edecek.