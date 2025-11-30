Papa 14'üncü Leo Lübnan Ziyaretine Başladı

VATİKAN Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, Türkiye'deki ziyaretinin ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitti.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, üç gün sürecek Lübnan ziyaretine başladı. Papa 14'üncü Leo, Beyrut Havalimanı'da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Nevvaf Selam ve askeri yetkililer tarafından törenle karşılandı. Papa 14'üncü Leo'nun, Lübnan ziyareti kapsamında Beyrut ile çevresinde dini tören ve toplantılara katılacağı bildirildi.