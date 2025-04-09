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Panikleyen Netanyahu'dan Türkiye'ye karşı kritik hamle! ABD'yi ikna etmeye çalışıyor

Panikleyen Netanyahu'dan Türkiye'ye karşı kritik hamle! ABD'yi ikna etmeye çalışıyor
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Türkiye'ye yönelik F-35 savaş uçağı satışını engellemek isteyen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'yi bu konuda ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Ankara'nın Suriye'deki artan nüfuzuna ilişkin endişelerini dile getiren Netanyahu'nun Rubio ile çok sayıda görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşme dünya gündemine otururken kimliği belirtilmeyen Batılı üst düzey yetkililerden Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

"TÜRKİYE'YE F-35 SAVAŞ UÇAKLARININ SATIŞINI ENGELLEYİN"

Middle East Eye'a konuşan iki üst düzey Batılı yetkilinin de aralarında bulunduğu üç kaynağın verdiği bilgiye göre; Suriye'de üstünlük arayışında olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışının engellenmesi için ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya baskı yaptığını açıkladı.

ÇOK SAYIDA GÖRÜŞME YAPTI

Yapılan açıklamalara göre; Mart ve Nisan aylarında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile çok sayıda görüşme gerçekleştiren Netanyahu'nun Türkiye'nin Suriye'deki artan nüfuzuna ilişkin endişelerini dile getirdiği kaydedildi. İsrail Başbakanı'nın gerçekleştirdiği her görüşmede F-35 konusunu gündeme getirdiği bildirildi.

TRUMP İLE YAPILAN GÖRÜŞMEDE DE GÜNDEM F-35'LER

İsrail Başbakanı'nın, Trump ile yaptığı görüşmede de bu konuyu ısrarla gündeme getirdiği öne sürülüyor.

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Kaynak: Haberler.com / Dünya
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