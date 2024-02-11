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Pakistan seçimlerini tutuklu eski Başbakan İmran Han destekli bağımsızlar ilk sırada tamamladı

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Pakistan'da oy sayımının uzun süre devam etmesi nedeniyle krize neden olan, Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimlerin sonuçları belli oldu. Sonuçlara göre tutuklu eski Başbakan İmran Han destekli bağımsızlar seçimleri ilk sırada tamamlarken, eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi ise ikinci sırada tamamladı.

Pakistan seçimlerini tutuklu eski Başbakan İmran Han destekli bağımsızlar birinci sırada, eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi ikinci sırada tamamladı.

Pakistan'da 8 Şubat'ta yapılan ve oy sayımının uzun sürmesi nedeniyle ülkede krize neden olan Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri seçimlerinde sonuçlar netleşti.

Pakistan seçimlerini tutuklu eski Başbakan İmran Han destekli bağımsızlar ilk sırada tamamladı

TUTUKLU ESKİ BAŞBAKANIN DESTEKÇİLERİ SEÇİMDEN ZAFERLE ÇIKTI

Sonuçlara göre tutuklu eski Başbakan İmran Han destekli bağımsızlar seçimleri ilk sırada tamamlarken, eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi ise ikinci sırada tamamladı.

PAKİSTAN'DAKİ SEÇİMLER

Ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle 8 Şubat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona ermişti. Oy sayımının uzun sürmesi ülkede gerilime neden olmuştu. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, seçim sonuçlarının açıklanmasının gecikmesine atıfta bulunarak, "Elektronik oylama makineleri olsaydı, bugün Pakistan bu krizden kurtulmuş olacaktı." açıklamasını yapmıştı.

Pakistan seçimlerini tutuklu eski Başbakan İmran Han destekli bağımsızlar ilk sırada tamamladı

İMRAN HAN KİMDİR?

2018-2022 yılları arasında Pakistan Başbakanı olarak görev yapan İmran Han, kriket geçmişiyle dikkat çeken ve siyasetin dışından gelen bir figür olarak öne çıkıyor.

İmran Han, 9 Mayıs 2023'te İslamabad Yüksek Mahkemesi'nde adliyeye giren paramiliter birlikler tarafından yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı. Pakistan'ın her yerinde protestolar patlak verdi ve bunun sonucunda binlerce Han destekçisi tutuklandı ve askeri tesisler arandı. Han, serbest bırakıldıktan sonra tutuklanmasından Genelkurmay Başkanı Asım Münir'i sorumlu tuttu. Başbakanlığını, yurt dışındaki diplomatik ziyaretler sırasında alınan devlet mülkiyetindeki hediyeleri alıp satmak için kötüye kullanmaktan suçlu bulunmasının ardından 5 Ağustos 2023'te 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Pakistan seçimlerini tutuklu eski Başbakan İmran Han destekli bağımsızlar ilk sırada tamamladıİmran Han

29 Ağustos 2023'te Pakistan Temyiz Mahkemesi, Han'ın 3 yıllık hapis cezasını askıya aldı ve kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Ancak Han, devlet sırlarını sızdırmakla ve Resmi Sırlar Yasası'nı ihlal etmekle suçlandığı diplomatik bir şifre davasıyla bağlantılı olarak hapiste kaldı. 30 Ocak 2024'te özel bir mahkeme, Han'ı Pakistan'ın Washington büyükelçisi tarafından İslamabad hükümetine gönderilen gizli bir telgrafın içeriğini kamuoyuna duyurmaktan suçlu bulduktan sonra 10

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Navaz Şerif Pakistan Politika Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Mark Kolçak:

Pakistan bence güzel bir ülkedir ve Türkiye ile birleşmeli böylelik ile ben Pakistana gidip Türkçe konuşarak yaşayabilirim orada belki ? belki oradaki kumlarda güneşlenebilirim ? Belki oradaki sıcak kumların üzerinde yaşlanmak ve ölmek daha rahat yani kolay yani huzurlu olur ? Pakistanın sıcak ve güneşli kumlarının üzerinde güneş ışığına bakıpda.. yaşlanıp ve huzurluca ölmek istiyorum.

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Mert Colok:

Hayırlısı

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Mert Colok:

Hayırlısı olsun

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Atilla Han:

Pakistan'ın ruhuna el fatiha,islamci diktatörlük yolda

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