Pakistan, İran'ın terör hedeflerine füze saldırısı başlattı

Pakistan, komşu ülkesi İran’ın Sistan-Belucistan bölgesindeki “terör hedeflerine” yönelik füze saldırısı başlattığını duyurdu.

İran, Salı günü Pakistan’da militan grup Ceyş el-Adl'a ait olduğunu söylediği bazı hedefleri vurmuştu.

İran medyası, Pakistan’ın askeri harekatında üç kadın ve dört çocuğun öldüğünü bildirdi.

Çarşamba akşamı İran medyasında yer alan haberlerde, Pakistan sınırı yakınlarında, Saravan kenti civarında birkaç patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada saldırıları doğruladı ve "teröristlerin saklandığı yerlere yönelik istihbarata dayalı operasyon sırasında çok sayıda teröristin öldürüldüğünü" söyledi.

İki ülke birbirini yıllardır şiddet yanlısı militan grupları barındırmakla suçluyor.

İslamabad yönetimi, İran'ın Salı günü gerçekleştirdiği saldırıyı kınamıştı. İran, silahlı militan grup Ceyş el-Adl’ı hedef aldığını söylerken, Pakistan iki çocuğun öldürüldüğünü açıklamıştı.

Tahran'ı "yasadışı eyleminin ciddi sonuçları" olacağı konusunda uyaran Pakistan, büyükelçisini geri çağırmıştı. İran ise sivilleri hedef almadığını tekrarladı.

Pakistan ise Perşembe günü İran topraklarına yaptığı saldırıları savunarak, harekatın sadece "Marg Bar Sarmachar" olarak adlandırılan "teröristleri" hedef aldığını söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son birkaç yıldır İran ile yürüttüğümüz temaslarda, Tahran yönetimine Pakistan kökenli teröristlerin İran'daki kontrolsüz alanlarda sahip oldukları güvenli sığınaklar ve barınaklarla ilgili ciddi endişeleri sürekli olarak paylaştık. Pakistan, bu teröristlerin varlığına ve faaliyetlerine ilişkin somut kanıtlar içeren çok sayıda dosyayı da paylaştı.

"Ciddi endişelerimiz konusunda harekete geçilmemesi nedeniyle, Sarmacharlar masum Pakistanlıların kanını dökmeye devam etti. Bu sabahki eylem, Sarmacharların büyük çaplı terörist faaliyetlerde bulunacağına dair güvenilir istihbarat ışığında gerçekleştirildi."

Dışişleri Bakanlığı "Bu eylem Pakistan'ın ulusal güvenliğini tüm tehditlere karşı koruma ve savunma konusundaki sarsılmaz kararlılığının bir göstergesidir" dedi.

İslamabad, İran'ın "egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tamamen saygı duyduğunu" ve "bugünkü eylemin tek amacının Pakistan'ın kendi güvenliği ve ulusal çıkarları olduğunu, bunların da her şeyden önemli olduğunu ve bunlardan ödün verilemeyeceğini" söyledi.