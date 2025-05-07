Hindistan-Pakistan geriliminde ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan geriliminde bilanço ağırlaşıyor
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Pakistan-Hindistan geriliminde vurulan yerlerden ilk görüntüler

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Hindistan ve Pakistan arasında gerilim tırmanıyor. Hindistan, Sindoor Operasyonu'nu başlattığını ve Pakistan'da 6 bölgenin hedef alındığını açıkladı. Pakistan da Hindistan'ın 3 bölgeden füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Pakistan, Hindistan'ın saldırısında 26 sivilin öldüğünü bildirilirken gece başlayan saldırıların bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı.

Hindistan'ın Pakistan'ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine düzenlediği füze saldırıları bölgede tansiyonu yükseltirken, yaşanan askeri gerilimin bilançosu ağırlaştı.

Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın gerçekleştirdiği saldırılarda ölü sayısının 26'ya, yaralı sayısının 45'e yükseldiğini açıkladı.

5 UÇAK DÜŞÜRÜLDÜ

Pakistan Hava Kuvvetleri'nin (PAF) Hindistan'a ait savaş uçaklarını düşürdüğü bilgisini paylaşan Chaudhry, "Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait 5 uçağın düşürüldüğü doğrulandı. Pakistan güçlerinin hem karada hem de havada çok sayıda hasara yol açtığına dair başka raporlar da var" açıklamasında bulundu.

Pakistan-Hindistan geriliminde vurulan yerlerden ilk görüntüler

HİNDİSTAN 26 SALDIRI DÜZENLEDİ

Hindistan'ın Pakistan'a 6 ayrı noktadan toplam 24 saldırı düzenlediğini ve hedef alınan tüm noktaların sivil yerleşim alanları olduğunu ifade eden Chaudhry, saldırılarda en çok camilerin hedef alındığını ve çevredeki yerleşim yerlerinin de ciddi hasar gördüğünü aktardı.

Pakistan-Hindistan geriliminde vurulan yerlerden ilk görüntüler

5 UÇAK DÜŞÜRÜLDÜ

Pakistan basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre ise, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin (PAF), Hindistan Hava Kuvvetleri'ne (IAF) ait 5 jet ile 1 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü iddia edildi. Ayrıca Pakistan tarafından gerçekleştirilen bir füze saldırısının iki ülke arasında fiili sınır görevi gören Kontrol Hattı'ndaki (LoC) bir Hint mevzisini yok ettiği aktarıldı.

Pakistan-Hindistan geriliminde vurulan yerlerden ilk görüntüler

VURULAN VERLERDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Dünyayı tedirgin eden saldırılarda Muzafferabad kentinde bulunan Bilal Cami, Hindistan'ın saldırısında yıkıma uğradı.

Pakistan-Hindistan geriliminde vurulan yerlerden ilk görüntüler

HİNDİSTAN PAKİSTAN'A SALDIRI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Pakistan ordusu, Hindistan'ın 3 bölgeden topraklarına füze saldırısı düzenlediğini duyurmuş, saldırıları doğrulayan Hindistan Silahlı Kuvvetleri operasyonun adının "Sindoor Operasyonu" olduğunu açıklamıştı. Yaşanan askeri gerginliğin Pakistan hükümetinin Hindistan'ın askeri operasyon başlatmayı planladığına dair "güvenilir istihbarat" alındığını açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekmişti. 22 Nisan'da Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam'da bulunan turistik bir noktada gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivilin hayatını kaybetmesi Hindistan-Pakistan arasında gerilimi artırmıştı. Hindistan saldırıda Pakistan'ın rolü olduğunu iddia ederken, İslamabad yönetimi söz konusu iddiayı reddetmişti.

Pakistan-Hindistan geriliminde vurulan yerlerden ilk görüntüler

Pakistan-Hindistan geriliminde vurulan yerlerden ilk görüntüler

Pakistan-Hindistan geriliminde vurulan yerlerden ilk görüntüler
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat Kara:

yiyin birbirinizi

Yorum Beğen1
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Haber YorumlarıNur Zo:

Ahlak yoksunu vurur camiyi hastaneyi okulu

Yorum Beğen13
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