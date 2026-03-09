Pakistan Donanması, deniz ticaretine yönelik tehditlere karşı 'refakat operasyonu' başlattığını duyurdu

Pakistan Donanması, ulusal deniz ticaretine yönelik çok boyutlu tehditlere karşı "refakat operasyonu" başlattığını duyurdu

AMAÇ: ULUSAL ENERJİ ARZININ KESİNTİSİZ AKIŞI VE DENİZ İLETİŞİM HATLARININ GÜVENLİĞİ

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden (ISPR) konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, donanmanın, ulusal deniz ticaretine yönelik "çok boyutlu tehditlere" karşı operasyon başlattığı ve bu kararın, "değişen bölgesel deniz güvenliği ortamı ve kritik deniz yollarında potansiyel aksamalar" nedeniyle alındığı belirtildi.

Ulusal enerji arzının kesintisiz akışı ve deniz iletişim hatlarının güvenliğini sağlamanın amaçlandığı aktarılan açıklamada, "Pakistan Donanmasının refakat operasyonları, Pakistan Ulusal Denizcilik Şirketi ile yakın koordinasyon içinde yürütülmektedir." denildi.

Açıklamada, Pakistan ticaretinin yaklaşık yüzde 90'ının deniz yoluyla yapıldığı ve hayati önem taşıyan deniz yollarının güvenli ve kesintisiz kalmasını sağlamanın amaçlandığı ifade edildi. Son olarak açıklamada, Pakistan Donanmasının iki ticaret gemisine refakat ettiği kaydedildi.

İRAN'IN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATMASININ ARDINDAN GERÇEKLEŞTİ

Pakistan Donanmasının söz konusu refakat operasyonu, İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatmasının ardından, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığına yönelik açıklaması sonrası gerçekleşti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliğinin en kritik ve hassas "şah damarı" olarak kabul edilir; zira dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık üçte biri ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) önemli bir kısmı bu dar su yolundan geçer. Umman ile İran arasında yer alan ve en dar noktası yaklaşık 33 kilometre olan bu boğaz, Basra Körfezi'ndeki dev petrol üreticilerini açık denizlere bağlayan alternatifi zor bir kapıdır.

Bölgesel gerginliklerin tırmandığı dönemlerde boğazın kapatılma ihtimali dahi küresel enerji piyasalarında panik dalgasına ve fiyatların hızla yükselmesine neden olduğundan, Hürmüz üzerindeki kontrol ve seyir güvenliği sadece bölge ülkelerini değil, tüm dünya ekonomisini doğrudan etkileyen jeopolitik bir meseledir.