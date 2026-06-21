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Pakistan Başbakanı Şerif, İran müzakere heyeti ile bir araya geldi

Pakistan Başbakanı Şerif, İran müzakere heyeti ile bir araya geldi
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsviçre'de düzenlenen müzakere sürecinde İran Meclis Başkanı Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Arakçi başkanlığındaki İran heyeti ile bir araya geldi.

PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, İsviçre'de İran müzakere heyeti ile bir araya geldi.

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, İsviçre'deki müzakere süreci kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlığındaki İran heyetiyle görüştüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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