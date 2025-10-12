ABD Temsilcisinden Erdoğan'a Teşekkür

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Tel Aviv'de yaptığı konuşmada, ateşkes çabaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarının 'Esirler Meydanı' adı verilen alanda düzenlediği gösteriye katıldı. Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail'e giden ve Tel Aviv'deki gösteride İsraillilere seslenen Witkoff, "Sayın Başkan Trump da keşke burada olsaydı" ifadesini kullandı.

Witkoff, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun adı geçtiğinde tepki gösteren kalabalığa, "Siz nasıl düşünürsünüz bilemem" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Özel temsilci Witkoff konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. ABD ile birlikte, anlaşmaya ulaşılmasında ara buluculuk yapan ülkelerin çabalarının altını çizen Witkoff, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan Başbakan Şeyh Muhammed'e, Katar Emiri ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.