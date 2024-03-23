Oyuncu Blake Lively, fotoğrafından oynama yaptığı için eleştirdiği Kate Middleton'dan özür diledi

Ocak ayında geçirdiği ameliyattan sonra ortadan kaybolduğu için hakkında birçok iddia ortaya atılan Galler Prensesi Kate Middleton, Anneler Günü için çocuklarıyla yayınladığı fotoğrafta oynamalar yaptığı için eleştirilerin hedefi olmuştu. Kanser olduğunu açıklayan Middleton'ı fotoğraf konusunda eleştiren ünlü isimler de peş peşe özür paylaşımları yaptı.

"PAYLAŞIMIM BENİ ÇOK UTANDIRDI"

Fotoğraf yüzünden Kate Middleton'ı eleştiren ABD'li oyuncu Blake Lively, "Kimsenin umurunda olmadığına eminim ama bir fotoğraf paylaşmıştım. O paylaşım beni çok utandırdı, çok özür dilerim. Herkese sevgilerimi ve iyi dileklerimi gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

Blake Lively

"SAĞLIK DURUMUNU DÜŞÜNMEDEN KONUŞTUM, UTANÇ DUYUYORUM"

Sol görüşlü bir aktivist ve gazeteci olan Owen Jones ise X hesabından yaptığı paylaşımda "Bu konuda ciddi bir sağlık durumu olabileceğini düşünmeden spekülasyon yapan biri olarak, dürüst olmak gerekirse çok utanç duyuyorum ve ona en iyi dileklerimi gönderiyorum" dedi.

Aynı zamanda reality yıldızı ve Atomic Kitten grubunun üyesi olan Kerry Katona, Kate Middleton hakkındaki söylemlerinden dolayı özür diledi. The Sun'a konuşan yıldız, "Çok sayıda komplo teorisi vardı. Bence ben de onlardan biriydim, biliyorsunuz. Kraliyet ailesi bizim ailemiz gibi. Hepimiz onları tanıdığımızı düşünüyoruz ve bunu herkesten daha iyi anlıyorum. Herkes, senin gerçek kişiliğin hakkında ne olduğunu bildiğini düşünür ve ben sadece sanki hepimiz bu tavşan deliğine düştük ve ben de içine çekildim" ifadelerini kullandı.

Kerry Katona