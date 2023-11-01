Övündüğün şeye bak İsrail! Güç gösterisi için paylaştıkları fotoğraflar Gazze'nin son halini gözler önüne serdi

Gazze'ye kara saldırılarını derinleştiren İsrail ordusu, operasyona ait fotoğraflar paylaştı. Hava, deniz ve karadan saldırılan ve 35 bin konutun yok olduğu bölgenin son hali yürek yakıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 26. gününde devam ediyor. İsrail Ordusu (IDF) Gazze Şeridi'ndeki kara harekatına ilişkin fotoğraflar paylaştı.

ÖLÜ SAYISI 9 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 3 bin 648'si çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796'ya, yaralananların sayısı ise 22 bin 219'a yükseldi. 35 bin konutun tamamen yıkıldığı Gazze Şeridi'ndeki ağır yaralı Filistinlilerin tedavi edilmek üzere Mısır'a nakline başlandı.

SOKAKLARDA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Son bir haftada birkaç kez Gazze'ye "sınırlı kara operasyonu" gerçekleştirdiğini duyuran İsrail güçleri, kentin sınırlarından içeriye sızdı. Hamas, İsrail tanklarına ve askerlerine karşı gelirken bölgede zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

SELAHADDİN CADDESİ'NE ULAŞTILAR

Gazze'ye kara saldırılarını derinleştiren İsrail askeri araçları, kuzeybatıdaki El-Kerame bölgesine ulaştı. İsrail ordusunun, Gazze'nin tarım alanlarından Selahaddin Caddesi'ne ulaştığı ancak meskun alanlara giremediği belirtiliyor.

GAZZE'DEKİ YIKIM GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kara harekatına ilişkin fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflar neredeyse 1 aydır bombalanan Gazze'deki yıkımı gözler önüne serdi.

İşte o fotoğraflar;