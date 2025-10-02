Haberler

Otel odasının perdelerini aralayan aile manzara karşısında şok oldu

İngiltere'nin Blackpool kentinde bir otel rezervasyonu yapan aile, odaya girdiğinde beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Odanın perdelerini aralayan aile, pencerelerin bir stadyuma açıldığını gördü. Bu olağan dışı durum, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Sosyal medyada dolaşıma giren sıra dışı bir görüntü, son günlerin en çok konuşulan konularının başında geldi.

PERDELERİ ARALAYAN AİLE ŞOK OLDU

İngiltere'nin Blackpool kentinde bir otel rezervasyonu yapan aile, odaya girdiğinde beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Odanın perdelerini aralayan aile, pencerelerin bir stadyuma açıldığını gördü.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

O anlar, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Söz konusu videoya bazı kullanıcılar tarafından, "Çocukların yerinde olmak isterdim", "Burada ne güzel maç izlenir" ve "Çok iyi ya" şeklinde yorumlar yapıldı.

