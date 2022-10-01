Ortalık yangın yeriyken İranlı Molla Ayetullah Ahmed İrvani'nin kızının düğün görüntüleri tartışma yarattı

İran'da ahlak polisi tarafından gözaltında gördüğü işkencenin ardından yaşamını yitiren Mahsa Amani krize sebep oldu. Genç kızın ölümü sonrası ülke genelinde protestolar devam ederken sıkı bir şeriat yanlısı olan Molla İrvani'nin kızının ABD'deki düğününün görüntüleri sosyal medyaya düştü. Molla İrvani'nin kızının düğün videosu görüntülerinde, eşi ile öpüştüğü anlara da yer verildi.

İran'da, başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesi ile gözaltına alınan ve ardından gördüğü işkence nedeniyle hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amani, deyim yerindeyse ülkede yeni bir dönemin kapısını araladı.

GÖSTERİLER ÜLKENİN TAMAMINA YAYILDI

Gelen bu ölüm haberinin ardından bazı noktalarda başlayan gösteriler kısa sürede ülkenin tamamına yayıldı. Kısa sürede büyüyen gösterileri bastırmak isteyen güvenlik güçlerinin müdahalesinin sert olması gerginliği daha da artırdı. Kısa sürede kontrolden çıkan olaylar sonrası ülkede kadınlar başörtülerini çıkarıp saçlarını kesmeye başladı.

KARAKOLA SALDIRI DÜZENLENDİ: 19 ÖLÜ

Adım adım iç savaşa sürüklenen ülkede son olarak Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde cuma namazının ardından karakola ve meydandaki vatandaşlara yönelik saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında Devrim Muhafızları Ordusu'nun Sistan-Beluçistan eyaletindeki istihbarat komutanı Albay Ali Musevi de var.

TARTIŞMA YARATACAK DÜĞÜN VİDEOSU

İran'da ortalık yangın yeriyken servis edilen bir video olayları çok farklı bir boyuta taşıyacak. Bahsi geçen video İranlı Molla Ayetullah Ahmed İrvani'nin kızının ABD'deki düğününe ait... Kısa sürede büyük yankı uyandıran videoda Molla İrvani'nin kızının düğün videosu görüntülerinde, eşi ile öpüştüğü anlara da yer verildi.