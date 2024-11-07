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Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'i Donald Trump korkusu sardı

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İsrail basını, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın Tel Aviv yönetiminin askeri operasyonlarına vereceği destek konusunda endişeli. Trump'ın selefi Biden'dan taban tabana farklı olduğunu yazan gazeteler yeni ABD Başkanı'nın kendine bir rota çizeceğini ve bunun İsrail için "diplomatik bir bomba'" anlamına geldiğini yazdı. Öte yandan Trump'ın ihanetle suçladığı Netanyahu'ya desteğinin sınırlı olacağı yorumları yapılmaya başlandı.

Donald Trump'ın seçim zaferi sonrası İsrail, ABD'nin askeri operasyonlarına vereceği desteği sorgulamaya başladı. Trump'ın Gazze, Lübnan ve İran'la ilgili tüm konulardaki politikalarının selefi ABD Başkanı Joe Biden'dan taban tabana farklı olduğunu belirten The Jerusalem Post gazetesi Trump'ın kendine yeni bir rota çizeceğini ve bunun İsrail için 'diplomatik bir bomba' anlamına geldiğini söyledi.

"NETANYAHU ÇOK DAHA SERT BİR BAŞKANLA KARŞI KARŞIYA KALACAK"

Analistler, Gazze ve Lübnan'daki savaşların sona erdirilmesinin ABD'nin yeni başkanının gündeminin üst sıralarında olacağını tahmin ediyor. CNN'e konuşan Filistin Ulusal Girişimi lideri Mustafa Barguti, "Netanyahu, alışkın olduğundan çok daha sert bir başkanla karşı karşıya kalacak. Trump'ın savaşların yaşandığı şekilde devam etmesine tahammül edeceğini düşünmüyorum" dedi ancak bunun Filistinliler için bunun büyük bir fark yaratmayacağını, çünkü her iki yönetimin de İsrail'e karşı "tamamen taraflı" olduğunu vurguladı.

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'i Donald Trump korkusu sardı

"GAZZE SAVAŞINI BİTİR" MESAJI VERECEK

Times of Israel haber sitesinde yayınlanan özel habere göre Trump, temmuz ayında Florida'daki malikanesinde kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Beyaz Saray'a döneceği tarihe kadar Gazze savaşını bitirmesi gerektiği mesajı verdi. Netanyahu, 'Savaşı bitir' diyen Trump ile 'Savaş devam etsin' diyen aşırı sağcı koalisyon ortakları arasında kalabilir.

TRUMP NETANYAHU'YU İHANETLE SUÇLAMIŞTI

CNN International da Netanyahu ile Trump arasındaki ilişkinin eskisi kadar iyi olmadığını belirtiyor. Trump, İsrail lideri Netanyahu'nun 2020'de Biden'ı başkanlığı kazanmasından dolayı tebrik etmesi üzerine Netanyahu'yu ihanetle suçlamıştı. ABD'nin yeni başkanı ayrıca Netanyahu ve İsrail istihbarat servislerini hazırlıksız olmakla eleştirmiş, kendisi başkan olsaydı Hamas saldırısının gerçekleşmeyeceğini iddia etmişti.

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'i Donald Trump korkusu sardı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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