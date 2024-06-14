Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı

İsrail-Hamas arasında Ekim ayında başlayan savaşa jet hızında dahil olan Lübnan'daki Hizbullah, kısa sürede İsrail'in kuzeyine sayısız saldırı düzenledi. Tel Aviv ordusunun bu saldırılara karşılık olarak Hizbullah'ın lideri Nasrallah'ın yardımcısını öldürdüğü öne sürülürken, Lübnan haber siteleri Orta Doğu'da 24 saat içinde yeni bir savaşın başlayacağını ifade etti.

İSRAİL'İ YANGIN YERİNE ÇEVİRDİLER

Lübnan merkezli Hizbullah tarafından fırlatılan roketler nedeniyle çıkan yangınlar İsrail'in kuzeyinde geniş bir alanı etkisi altına aldı. Bu arada yangınların söndürülmesi için ekiplerin yetersiz kalması sebebiyle İsrail'in takviye ekip talebinde bulunduğu bildirildi. İsrail medyası, kuzeydeki Yukarı Celile'nin Kiryat Şimona bölgesindeki yerleşim alanlarında devam eden yangınların kontrol alınması çalışmaları sırasında 6 itfaiye erinin yaralandığını duyurdu.

"BU ÇATIŞMADAN SİYONİSTLER ZARARLI ÇIKACAK"

Ayrıca medya Kiryat Şimona ve Taberiyye'de hava sıcaklığının 43 dereceyi geçtiği bilgisini vererek, sadece Celile ve Golan (işgal altındaki Suriye toprakları) bölgelerinde 15 yangın noktasının varlığının gözlendiğini kaydetti. Dahası İran, İsrail'in bu saldırılara misilleme olarak Lübnan'a girmesine karşı Tel Aviv'i uyardı. İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bagheri Kani İsrail'i, "Bu çatışmadan siyonistler zararlı çıkacak" dedi. Lübnan basınında çıkan haberlerde ise İsrail-Lübnan arasında çıkacak olan savaşı şimdilik ABD'nin kapalı kapılar ardında engellediği yazıldı.

"HAYATTA KALAMAZSINIZ, SİZE TAVSİYEM GÜNEYE KAÇIN"

Öte yandan Lübnan medyasının Telegram kanallarına dayandırdığı haberlerde Hizbullah'ın topyekün bir savaş için son hazırlıkları tamamlandığı ifade edildi. Hizbullah destekçisi Telegram kanalları şu anda İsrail'e yönelik tehditlerle dolu bunlardan en dikkat çekeni ise "Hafta sonuna kadar vaktiniz var, hayatta kalamazsınız, size tavsiyem güneye kaçın." paylaşımları. Bu paylaşımları nedeni olarak ise Hizbullah'ın lideri Nasrallah'ın en önemli yardımcılarından Hasdim Safi'nin öldüğü iddiası. Hizbullah kanadı Safi'nin öldüğünü iddia etse ne İsrail ve Beyrut kanadından konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi.