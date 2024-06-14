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Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı

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7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail saldırılarına hız kesmeden devam ederken, Orta Doğu'da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Hizbullah'ın Tel Aviv'e yönelik saldırıları sonrası İsrail ordusunun Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın yardımcısını öldürdüğü öne sürüldü. Bu bağlamda Lübnanlı hesaplar ve haber siteleri ise Orta Doğu'daki yeni savaşın 24 saat içinde başlayacağını belirtiyor. Hizbullah, İsrail'i tehdit ederek "Hayatta kalmak istiyorsanız güneye kaçın" dedi.

İsrail-Hamas arasında Ekim ayında başlayan savaşa jet hızında dahil olan Lübnan'daki Hizbullah, kısa sürede İsrail'in kuzeyine sayısız saldırı düzenledi. Tel Aviv ordusunun bu saldırılara karşılık olarak Hizbullah'ın lideri Nasrallah'ın yardımcısını öldürdüğü öne sürülürken, Lübnan haber siteleri Orta Doğu'da 24 saat içinde yeni bir savaşın başlayacağını ifade etti.

İSRAİL'İ YANGIN YERİNE ÇEVİRDİLER

Lübnan merkezli Hizbullah tarafından fırlatılan roketler nedeniyle çıkan yangınlar İsrail'in kuzeyinde geniş bir alanı etkisi altına aldı. Bu arada yangınların söndürülmesi için ekiplerin yetersiz kalması sebebiyle İsrail'in takviye ekip talebinde bulunduğu bildirildi. İsrail medyası, kuzeydeki Yukarı Celile'nin Kiryat Şimona bölgesindeki yerleşim alanlarında devam eden yangınların kontrol alınması çalışmaları sırasında 6 itfaiye erinin yaralandığını duyurdu.

Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı

"BU ÇATIŞMADAN SİYONİSTLER ZARARLI ÇIKACAK"

Ayrıca medya Kiryat Şimona ve Taberiyye'de hava sıcaklığının 43 dereceyi geçtiği bilgisini vererek, sadece Celile ve Golan (işgal altındaki Suriye toprakları) bölgelerinde 15 yangın noktasının varlığının gözlendiğini kaydetti. Dahası İran, İsrail'in bu saldırılara misilleme olarak Lübnan'a girmesine karşı Tel Aviv'i uyardı. İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bagheri Kani İsrail'i, "Bu çatışmadan siyonistler zararlı çıkacak" dedi. Lübnan basınında çıkan haberlerde ise İsrail-Lübnan arasında çıkacak olan savaşı şimdilik ABD'nin kapalı kapılar ardında engellediği yazıldı.

"HAYATTA KALAMAZSINIZ, SİZE TAVSİYEM GÜNEYE KAÇIN"

Öte yandan Lübnan medyasının Telegram kanallarına dayandırdığı haberlerde Hizbullah'ın topyekün bir savaş için son hazırlıkları tamamlandığı ifade edildi. Hizbullah destekçisi Telegram kanalları şu anda İsrail'e yönelik tehditlerle dolu bunlardan en dikkat çekeni ise "Hafta sonuna kadar vaktiniz var, hayatta kalamazsınız, size tavsiyem güneye kaçın." paylaşımları. Bu paylaşımları nedeni olarak ise Hizbullah'ın lideri Nasrallah'ın en önemli yardımcılarından Hasdim Safi'nin öldüğü iddiası. Hizbullah kanadı Safi'nin öldüğünü iddia etse ne İsrail ve Beyrut kanadından konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Hasan Nasrallah Orta Doğu Tel Aviv Lübnan İsrail Gazze Dünya Haberler

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Yorumlar (13)

VEFA:

Bekaasını tehdit eden Hizbullah, hamas ve benzeri her türü terör örgütü ile sonuna kadar mücadele ederek bunları bölgesinden ve yakınından temizlemek İsrail'in devlet olarak en doğal hakkıdır.

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Alp ALGAN:

Sıkıntı yok, herkes zamanında yapılan yanlışın bedelini ödüyor. Bedel ödensin Milletimiz hakkını zamanı gelince geri alacak, lakin senin gibilere de zamanı geldiğinde tarihte olduğu gibi olan ne ise o olacaktır. Elbet bir gün bu yönetim de şekli de değişecektir. Adalet geri gelecektir.

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VEFA:

@ALP, biz de. Herşey eskisi gibi. Yani :Ey bu günümüzü sağlayan, Ulu Atatürk: açtığın yolda,kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyeceğime ant içerim.Ne mutlu Türk'üm diyene.

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Sefa:

israil katildir..

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Sefa:

tarihin görüp görebileceği en vahşi milleti idir.

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Sefa:

ve yok edilmelidir..

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ahmet burak dogan:

bir seferde delikanlı olun lafinizi yerde bırakmayın vurun tüm gücümüzle de utanalim bizde

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Hüseyın Taşer:

yaw hamas ne yaptı ki bu zamana kadar

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VEFA:

Terörle, Filistin ve Gazze halkını sefalete ve ölime sürükledi.

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Erdoğan Yılmaz:

Birgün Filstinin Gazzelilerin çektiklerini yaşarsanız o zaman terörist kimmiş görürsünüz. Kimse bu dünyadan yaşattığını yaşamadan gitmeyecek

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