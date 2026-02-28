Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, bu sabah İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattıklarını açıkladı. ABD güvenlik kaynakları, saldırıların ABD ve İsrail tarafından ortak şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. İran'ın başkenti Tahran, İsfahan, Kerec, Kirmanşah, Kum ve Tebriz'de patlama sesleri duyuldu.

Katz yaptığı açıklamada, "İsrail, kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattı" ifadelerini kullandı. Katz, bu nedenle İsrail genelinde acil durum ilan edildiğini söyledi. İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtilerek muhtemel füze saldırılarına hazırlıklı olma ve güvenli alanlara sığınma çağrısında bulunuldu.

İsrail'in İran'a yönelik son operasyonuna İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kararıyla "Aslanın Kükremesi" adının verildiği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI BİNASI VE HÜKÜMET KURUMLARI HEDEF ALINDI

İran medyasına yer alan haberlerde ise İran'a yönelik başlatılan hava saldırısında başkent Tahran'da çok sayıda noktanın hedef alındığı bildirildi. Haberlere göre Tahran'da Üniversite Caddesi ve Jomhouri bölgesine birkaç füze isabet etti. Tahran'da ayrıca İnkılap Caddesi, Pastur Caddesi, Seyyid Handan ve Sadıgiye bölgeleri ile Mehrabad Havalimanı hedef alındı. Hedef alınan kurumların Cumhurbaşkanlığı binası ve hükümet yerleşkesi, Adalet Sarayı, Yüksek Mahkeme binası, İran Atom Enerjisi Kurumu, İstihbarat Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Parchin Askeri Kompleksi olduğu kaydedildi.

Tahran'ın yanı sıra İsfahan, Kerec, Kirmanşah, Kum ve Tebriz'de de patlama sesleri duyuldu.

HAMENEY GÜVENLİ BİR NOKTAYA GÖTÜRÜLDÜ, PEZEŞKİYAN'IN DURUMU İYİ

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'da olmadığını ve güvenli bir yere götürüldüğü aktarıldı. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

HAVA SAHALARI KAPATILDI, THY'DEN 10 ÜLKEYE UÇUŞ İPTALİ

İsrail, İran, Irak, BAE, Katar, Kuveyt ve Suriye hava sahalarını kapattı, tüm sivil uçuşlar iptal edildi. Hava sahalarının kapatılması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY); Lübnan, Suriye, Irak, İran, Ürdün, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a seferlerini iptal etti.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump'tan, saldırıya ilişkin ilk açıklama geldi. Trump, "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık. Hedef İran rejiminden kaynaklanan tehdidi ortadan kaldırarak ABD halkını korumak. Füzelerini, füze sanayilerini ve donanmalarını yok edeceğiz. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak" ifadelerini kullandı.

İran'ın saldırıları sırasında Kudüs genelinde sirenler devreye girdi.

İRAN'DAN MİSİLLEME SALDIRISI

İran Devrim Muhafızları, ABD-İsrail saldırılarına karşı "işgal altındaki topraklara yönelik" geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırısı başlattıklarını duyurdu. İsrail ordusu da yapılan bu saldırıları doğruladı.

ABD ÜSLERİ BİR BİR VURULDU

İsrail'i hedef alan İran, bir yandan ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine de saldırı başlattı. İran'dan ateşlenen füzeler Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu.

İran'ın ABD'nin Bahreyn'deki 5. filosunun karargahını vurduğu an.

AYLAR ÖNCESİNDEN PLANLANDI, 4 GÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR

İsrail basınına konuşan ABD güvenlik kaynakları, operasyonun ABD ile koordinasyon içinde aylar öncesinden ortaklaşa planlandığını ve saldırı tarihinin haftalar önce belirlendiğini aktardı. Kaynaklar, İsrail'in bu operasyonda "tüm gücünü" kullanacağını ve ABD'nin de "aynı fikirde" olduğunu belirtti. Ortak saldırıların ilk aşamasının 4 gün sürmesinin planlandığını dile getiren kaynaklar, ilk saldırıların sabah saatlerinde yapılmasının amacının İranlıları şaşırtmak olduğunu vurguladı.

"SALDIRILAR AĞIR SONUÇLARA YOL AÇTI"

Adı açıklanmayan İranlı bir yetkili ilk saldırıların şiddet ve kapsamının özellikle bazı hassas noktalarda ağır sonuçlara yol açtığını belirtti. Kaynak, saldırılar sonucu çok sayıda Devrim Muhafızları personelinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını, önemli bir bölümünün operasyonel ve uzmanlık gerektiren kritik görevlerde bulunduğunu aktardı.

MOSSAD'DAN İRANLILARA ÇAĞRI

İsrail istihbarat teşkilatı Mossad ise Farsça Telegram kanalından İranlılara "İran'ı eski görkemli günlerine döndürmeye yardım etmeleri" çağrısında bulundu. Açıklamada, "İranlı kardeşlerimiz, yalnız değilsiniz. Özellikle sizin için son derece güvenli ve özel bir Telegram kanalı açtık. Birlikte İran'ı eski görkemli günlerine döndüreceğiz" denildi. Mossad, İranlılara "Rejime karşı haklı mücadelenizin fotoğraflarını ve videolarını bizimle paylaşın" çağrısı yaptı.

İRAN MEDYASINA SİBER SALDIRI DALGASI

Diğer yandan, başta IRNA ve ISNA Haber Ajansları olmak üzere birçok haber sitesinin siber saldırıya uğradığı bildirildi. Söz konusu haber ajanslarının internet sitelerinde erişim sorunları yaşanırken, bazı platformlarda içeriklerin değiştirildiği veya sitelere ulaşılamadığı aktarıldı. Saldırıların yalnızca belirli ajanslarla sınırlı kalmadığı, çok sayıda haber sitesinin de hedef alındığı ve siber saldırıların sürdüğü öğrenildi.

