Orta Doğu'da sular durulmuyor! İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı füzelerle vurdu
Suriye devlet medyası, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail'in başkent Şam'ı çok sayıda füzeyle vurduğunu duyurdu. Çeşitli güvenlik kurumlarına ev sahipliği yapan bölgeyi yangın yerine çeviren Tel Aviv, 19 Şubat 2023 tarihinde de aynı bölgeyi vurmuş ve saldırıda 5 kişi ölmüş, 15 kişi ise yaralanmıştı.
7 Ekim'den bu yana Gazze'yi ağır bombardıman altına alarak 30 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail, Orta Doğu'daki tansiyonu yükseltmekte kararlı.
BÖLGE GÜVENLİK KURUMLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Suriye devlet medyası başkent Şam'ın Kafr Susa bölgesine çok sayıda İsrail füzesi isabet ettiğini açıkladı. İngiliz haber ajansı Reuters, bu bölgenin çeşitli güvenlik kurumlarına ev sahipliği yaptığını duyurdu.
2023'TE DE BÖLGE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Bölge, 2023 yılının Şubat ayında İranlı askeri uzmanların öldürüldüğü bir İsrail saldırısında hedef alınmıştı. 19 Şubat 2023'te yaşanan saldırıda 5 kişi ölmüş, 15 kişi ise yaralanmıştı. O dönemde gerçekleşen saldırıda yaşamını yitirenlerin çoğunun sivil olduğu duyurulmuştu.