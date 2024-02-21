Orta Doğu'da sular durulmuyor! İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı füzelerle vurdu

7 Ekim'den bu yana Gazze'yi ağır bombardıman altına alarak 30 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail, Orta Doğu'daki tansiyonu yükseltmekte kararlı.

BÖLGE GÜVENLİK KURUMLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Suriye devlet medyası başkent Şam'ın Kafr Susa bölgesine çok sayıda İsrail füzesi isabet ettiğini açıkladı. İngiliz haber ajansı Reuters, bu bölgenin çeşitli güvenlik kurumlarına ev sahipliği yaptığını duyurdu.

2023'TE DE BÖLGE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Bölge, 2023 yılının Şubat ayında İranlı askeri uzmanların öldürüldüğü bir İsrail saldırısında hedef alınmıştı. 19 Şubat 2023'te yaşanan saldırıda 5 kişi ölmüş, 15 kişi ise yaralanmıştı. O dönemde gerçekleşen saldırıda yaşamını yitirenlerin çoğunun sivil olduğu duyurulmuştu.