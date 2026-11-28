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Yapay zeka şirketi OpenAI, iPhone üreticisi Apple'ın eski bir çalışan aracılığıyla ticari sırlarını ele geçirdiğini öne sürerek karşı dava açtı. Dava dilekçesi cuma günü California'da mahkemeye sunuldu, BBC'nin haberine göre.

Dilekçeye göre Apple, OpenAI'da yalnızca altı ay çalışan bir mühendisi yeniden işe alarak OpenAI'ın yeni cihazı ve gelecekteki donanım ürünlerinin yol haritası hakkında gizli bilgilere ulaştı. OpenAI, bu kişinin onlarca şirket belgesini kişisel telefon numaralarına gönderdiğini ve OpenAI'ın planlarını " Apple'ın talebi üzerine" üst düzey Apple yöneticilerine sunduğunu iddia ediyor.

ZAMANLAMA ŞÜPHE UYANDIRDI

OpenAI dilekçede, "Zamanlamaya bakıldığında, bu belgeleri çalmak en başta OpenAI'a katılma nedeni olabilir" ifadesine yer verdi. AA'nın aktardığına göre söz konusu çalışan Aralık 2025'te OpenAI'a geçmiş, haziranda Apple'a dönmüş, temmuzda da Apple'ın Asya-Pasifik operasyonlarındaki üst düzey yöneticilere sunum yapmıştı.

Karşı dava, Apple'ın donanım tedarikçilerini gelecekteki OpenAI cihazları üzerinde çalışmaktan caydırdığını da öne sürüyor. OpenAI, geliştirdiği yapay zeka destekli kişisel cihazların Apple'ı "kendi sahası olarak gördüğü alanda geride bırakabileceğini" savunuyor.

Dilekçede ayrıca Apple'ın çalışanlarını iş dosyalarını kişisel iCloud hesaplarıyla karıştırmaya teşvik ettiği, böylece rakip şirketlere geçenleri sonradan hırsızlıkla suçlayabildiği iddia edildi.

APPLE: DİKKAT DAĞITMA GİRİŞİMİ

Apple suçlamaları reddederek karşı davayı, kendi davasının özünden "dikkati dağıtmaya yönelik şeffaf bir girişim" olarak nitelendirdi. Şirket sözcüsü, davanın OpenAI çalışanlarının Apple'ın henüz piyasaya çıkmamış teknolojilerine ilişkin gizli bilgileri kasıtlı olarak çalıp kullanmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

DAVAYI TEMMUZDA APPLE AÇMIŞTI

Apple, temmuzda açtığı federal davada OpenAI'ı ve şirketin eski Apple çalışanı iki personelini bir "hırsızlık örüntüsü" ile suçlamıştı. Apple'a göre uzun yıllar şirkette çalışan en az iki kişi, OpenAI'a geçmeden önce şirket içi bilgileri kendilerine e-postayla göndermişti. OpenAI ise o dönem BBC'ye yaptığı açıklamada "Başka şirketlerin ticari sırlarıyla hiçbir ilgimiz yok" demişti.

Apple'ın davası, iMac, iPod, iPhone ve iPad'in tasarımcısı Jony Ive'ın kurduğu tasarım girişimi io Products'ı da kapsıyor. OpenAI bu şirketi geçen yıl 6,5 milyar dolarlık anlaşmayla satın almıştı.

Kaynak: BBC