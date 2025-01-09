Üye Girişi
Haberler
Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor

Çatı parti resmen kuruluyor: İşte tüm detaylar
İtfaiye ekibi Los Angeles'ta alevlere poşetle müdahale etti

İtfaiye ekibi Los Angeles'ta alevlere poşetle müdahale etti
Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde

Ahmet Türk'le ilgili gündem yaratacak iddia!
Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal

Los Angeles yönetimine böyle isyan etti: Cahil aptal

Öncesi ve sonrası fotoğraflarla Los Angeles yangının yarattığı yıkımı gösteriyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Los Angeles'ı etkisi altına alan büyük yangın, lüks Pacific Palisades bölgesinden Santa Monica'ya kadar geniş bir alanda yıkıma neden oldu. Yangın sonucu beş kişi hayatını kaybetti, 2,000 yapı kullanılamaz hale geldi ve 130,000'den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Los Angeles'ı kasıp kavuran yangınların neden olduğu yıkım, yayınlanan öncesi ve sonrası fotoğraflarla gözler önüne serildi. Lüks Pacific Palisades bölgesindeki Sunset Bulvarı'ndan başlayan yangınlar, Malibu'dan Santa Monica'ya kadar geniş bir alanı etkisi altına aldı.

Perşembe sabahı itibarıyla en büyük yangın, ünlülerin yaşadığı Pacific Palisades mahallesinde 12,000 dönümlük alanı yok etti. Studio City'de dört katlı bir binada başlayan yangın ise çevre binalara sıçradı. Felaket sonucu beş kişi hayatını kaybetti, 2,000 yapı kullanılamaz hale geldi ve 130,000'den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Ünlü isimlerden Mandy Moore, Paris Hilton, James Woods ve Billy Crystal gibi isimler evlerinin yandığını sosyal medyadan duyururken, yangın musluklarının rezervuar suyuyla doldurulmadığının ortaya çıkması tartışma yarattı. LA emlak geliştiricisi Rick Caruso, durumu şehirdeki "kötü yönetim" ve "sistemik sorunlara" bağlarken, Başkan adayı Donald Trump ile Kaliforniya Valisi Gavin Newsom arasında söz düellosu yaşandı.

Yangınlarla mücadelede 1,500 itfaiyeci görev yaparken, Kaliforniya Ulusal Muhafızları'ndan 600 asker de bölgeye sevk edildi. Ekipler, 10 helikopter ve iki C-130 uçağıyla müdahale çalışmalarını sürdürüyor. LA İlçe İtfaiye Şefi Anthony Marrone, yangınlar kontrol altına alındıktan sonra olası can kayıplarını tespit için K-9 köpek birimlerinin kullanılacağını açıkladı.

Yangın nedeniyle bankalar, restoranlar, benzin istasyonları ve çok sayıda ev küle dönerken, buldozerler acil servis ve itfaiye ekiplerine yol açmak için terk edilmiş lüks araçları kaldırmak zorunda kaldı. Şehrin yönetimi, özellikle yangın hidrantlarının bakımsızlığı ve altyapı sorunları nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalıyor.

Öncesi ve sonrası fotoğraflarla Los Angeles yangının yarattığı yıkımı gösteriyor

Öncesi ve sonrası fotoğraflarla Los Angeles yangının yarattığı yıkımı gösteriyor

Öncesi ve sonrası fotoğraflarla Los Angeles yangının yarattığı yıkımı gösteriyor

Öncesi ve sonrası fotoğraflarla Los Angeles yangının yarattığı yıkımı gösteriyor

Öncesi ve sonrası fotoğraflarla Los Angeles yangının yarattığı yıkımı gösteriyor

Öncesi ve sonrası fotoğraflarla Los Angeles yangının yarattığı yıkımı gösteriyor
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
img

Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük üretim 71 bin varili buldu
img

Çin'de ortaya çıkan virüs hızla yayılıyor
img

Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNurettin Şimşek:

Beter olsun Allah im

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı

Ünlü iş insanının villasına girmişlerdi! Milyon dolarlık soygunda yeni gelişme
Mourinho'dan TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için bomba sözler: Daha kötü olması imkansız

Mourinho'dan TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için bomba sözler
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Ferdi Tayfur'un avukatı konuştu: Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak

Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak mı?
Uluslararası sağlık kuruluşlarından HPMV virüsüne ilişkin peş peşe açıklamalar

Çin'de ortaya çıkan virüs hızla yayılıyor
Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük üretim 71 bin varili buldu

Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük üretim 71 bin varili buldu

Son Dakika Haberleri

Ahmet İyimaya neden öldü, hasta mıydı? Ahmet İyimaya kimdir? Gabriel Sara sakatlandı mı, Başakşehir maçında oynayacak mı? MasterChef puan durumu ne? 9 Ocak Perşembe Kerem, Onur, Eda, Semih puanları kaç? Real Madrid Mallorca maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Mallorca golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Real Madrid Mallorca CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Mallorca maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? China Suarez kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Mauro Icardi China Suarez sevgili mi? Abdullah Öcalan evlenecek mi? Kasımpaşa Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Kasımpaşa Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Selçuk Tepeli neden yok, ayrıldı mı, hasta mı, izinde mi? Selçuk Tepeli ana haberde neden yok NOW TV? Edip Akbayram hasta mı, sağlık durumu ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.