On binlerce kişi Haniye'nin son vasiyeti üzerine Ayasofya Meydanı'nda buluştu

Türkiye Gençlik Vakfı önderliğinde Filistin'e Destek Platformu'nun gerçekleştirdiği ve birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen "Şehit Haniye'den Son Çağrı" buluşması kapsamında on binlerce kişi Ayasofya Meydanı'na akın etti.

Alçak bir suikastla şehit edilen İsmail Haniye, 3 Ağustos Cumartesi günü için tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini, Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek olmak adına meydanlara inmeye çağırmıştı. Bu kapsamda TÜGVA önderliğinde; Filistin Dayanışma Platformu, birçok STK'nın katılımı ile Ayasofya Meydanı'nda program gerçekleştirdi ve on binlerce kişi tek yürek oldu. İkindi namazının ardından toplanan kalabalık, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda İsmail Haniye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dualar etti.

"GENÇLER HEM SAHADA HEM MASADA GECE GÜNDÜZ MÜCADELE EDİYOR"

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci "Şehit İsmail Haniye'nin katledilmeden önce yaptığı çağrı, insanların vicdanlarında önemli bir yer etti. Türkiye Gençlik Vakfı, ülkemizin gençliği olarak 7 Ekim'den bu yana hem sahada hem masada mazlum halkın sesi olmak için gece gündüz mücadele ediyor. Bu ülkenin gençleri üstüne düşen vazifeyi olabildiğince yapmaya çalışıyor" diyerek gençlerin de Filistin konusunda oldukça duyarlı olduğunu dile getirmiş ve Türkiye'nin gençliğini Ayasofya Meydanı'na davet etmişti.

"BU DİRENİŞE KATILMAK BÜTÜN MÜSLÜMANLARIN BOYNUNUN BORCUDUR"

Katılımcıların marşlar eşliğinde sloganlar atıp tekbir getirdiği ve ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarını salladığı Ayasofya Meydanı ve çevresinde büyük bir kalabalık oluştu. Program sırasında Gazzeli Muhannad Abu Ubeyd sahneye çıktı ve "İslam ümmetinin ortak davası olan Filistin davası için bu direnişe, bu mücadeleye katılmak bütün Müslümanların boynunun borcudur. Filistin halkının dayanıklılık, ancak İslam milletinin ve tüm dünya insanlığının desteğiyle mümkün olacaktır. Bu nedenle elimizdeki tüm imkanlarla birlik olup düşmanı durdurmalıyız, hatta bugün çocuklarımıza bile, onları katkıda bulunmaya, zafere ulaşmaya, Siyonist düşmanın zulmüne son vermeye yönlendirecek değerleri, ilkeleri ve fikirleri onlara anlatmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kalabalık tarafından "İşbirlikçi Hainler Hesap Verecek" "Katil İsrail Filistin'den Defol" "Nehirden Denize Özgür Filistin" " İstanbul'dan Gazze'ye Direnişe Bin Selam" "Yaşasın Küresel İntifada!" sloganları atıldı. Ayasofya Meydanı'nın belirli bölümlerinde basın için oluşturulan platformda, birçok yerli ve yabancı basın mensubu programı takip etti.