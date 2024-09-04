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Ömer Çelik'ten Diyarbakır Anneleri'ne destek: Kürt çocuklarını terörün emrinde emperyalist projelerin lejyoneri yapmaya çalışanlara inat...

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ömer Çelik düzenlediği basın toplantısında çocuklarını terörden kurtarmak isteyen 'Diyarbakır Anneleri'ne destek verdi. Kürt çocuklarını terörün emrinde emperyalist projelerin lejyoneri yapmaya çalışanlara inat destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Çelik, bu 'vicdani çağrı'nın insan haklarını savunan herkes için bir sınav olduğunu vurguladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ömer Çelikbasın toplantısı düzenleyerek 'Diyarbakır Anneleri'ne verdikleri desteği sürdürdüklerini ve evlatlarının topluma en iyi şekilde geri kazandırılacağını söyledi. Ömer Çelik konuşmasında; "Ülkemizde Türk-Kürt ayım yapmaksızın herkesin birinci sınıf vatandaş olduğu bilinciyle bu gençlerin; doktor, yetişmiş işçi, esnaf, mühendis, öğretmen olarak toplumun geleceğinde rol alması ve kendilerine iyi bir gelecek kurması bizim arzumuzdur, idealimizdir." ifadelerini kullanan Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Buna karşın terör örgütünün yörüngesinde güya bu hakları savunduğunu söyleyenlerin yapmaya çalıştığı tek şey; hem siyasi düzlemde hem de diğer düzlemlerde bu çocukları, bölgemizde emperyalist projelerin parçası haline gelmiş terör örgütleriyle dejenere hale getirmeye çalışmaktır. Bununla ilgili mücadelemizde en güçlü şekilde devam edecektir."

"MÜCADELEMİZE EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

'DiyarbakırAnneleri'nin eylemlerinin dünyada 'vicdan eylemi' olarak çocuklarına sahip çıkmak isteyen annelerin çağırısı olduğunun altını çizen Çelik, "Dünyanın en yüksek çağrılarından birisi olarak gündeme gelen bu konuyu değerlendirdiğimizde mevzuyu annelerin şimdiye kadar evlatlarına kavuşanlar, onun ötesinde evlatları için mücadele eden, tüm bunlara destek verenlerin son derece kıymetli bir iş yaptığını, son derece kıymetli bir destek ve katkıda bulunduklarını ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

BU ÇAĞRI, 'İNSAN HAKLARINI SAVUNUYORUM' DİYENLERİN SINAVIDIR"

Şimdiye kadar gerek insan hakları örgütlerinden gerek bir takım batılı medya organlarından gerek bir takım batılı insan hakları örgütlerinden şimdiye kadar destek verilmemiş olmasının altını çizen Çelik, bu çerçevenin dikkatle değerlendirilmesi gereken bir husus olduğunu söyledi.

"TAMAMEN VİCDANİ BİR MESELEDİR"

Çelik sözlerini şöyle noktaladı: "Uygulanan çifte standart, herkesin dikkatini net bir şekilde çekmektedir. O yüzden bugün demokrasiden yanayım diyen demokrasiyi, insan haklarını savunuyorum diyenlerin önünde somut bir sınavdır bu. 'Diyarbakır Anneleri'nin bu eylemine destek vermiyorsanız söylediğiniz demokratik söylemlerde bunun ötesindeki diğer konularda, insan haklarıyla ilgili hassasiyette havada kalmaya mahkumdur. Anneler tamamen vicdani bir çağrıyla bu çağrıyı yapıyorlar. Bu çerçevede değerlendiriyorlar. Bu çağrıya herkesin destek vermesi gerekmektedir."

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Diyarbakır Anneleri İnsan Hakları Ömer Çelik AK Parti 3-sayfa Dünya Terör Doğa

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Yorumlar (1)

Vahit Tutal:

Bir de Cumartesi Annelerine destek çıksaydınız inanırdık belki..

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