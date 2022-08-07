'Ölüp dirilen' 2 kadına 'Nereye gittiniz?' diye soruldu, anlattıklarının aynı çıkması tüyler ürpertti - Haberler

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'Ölüp dirilen' 2 kadına 'Nereye gittiniz?' diye soruldu, anlattıklarının aynı çıkması tüyler ürpertti

'Ölüp dirilen' 2 kadına 'Nereye gittiniz?' diye soruldu, anlattıklarının aynı çıkması tüyler ürpertti

ABD'de ameliyat oldukları sırada öldükleri ve daha sonra yeniden hayata döndürüldükleri iddia edilen iki kadına, "Ölümden sonra ne var?" diye soruldu. İki kadının da birbirlerine benzer hikayeler anlatması tüyler ürpertti.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Edition TV'nin son konukları Jessie Sawyer ve Betty Eadie adlı kadınlar oldu. Ameliyat oldukları sırada ölüm deneyi yaşadığı iddia edilen kadınlar, öldükten sonra neler olduğuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Ölüp dirilen 2 kadına 'Nereye gittiniz?' diye soruldu, anlattıklarının aynı çıkması tüyler ürpertti

"HARİKA BİR YER, 3 ADAM BİZİ GERİ GÖNDERDİ"

2 kadının da anlattıklarının birbirine çok yakın olması, duyanlarda korkuya neden oldu. Jessie Sawyer ve Betty Eadie'yi öldükten sonra 3 adamla karşılaştıklarını ve adamların kendilerine 'henüz zamanınız dolmadığı için geri gideceksiniz' dediklerini iddia etti. İki kadın ayrıca öldükten sonra gittikleri geniş ova gibi olan yeri "harika" diyerek tanımladı.

'Ölüp dirilen' 2 kadına 'Nereye gittiniz?' diye soruldu, anlattıklarının aynı çıkması tüyler ürpertti

"RUHUMUN MUAZZAM BİR HIZLA BEDENDEN ÇIKTIĞINI HİSSETTİM"

Şimdi 78 yaşında olan Betty, hastane odasındaki ölüm anına ilişkin şunları anlattı: "Ameliyat odasındaydım ve bir anda vücudumdaki tüm kanın çekildiğini hissettim. Ruhum muazzam bir hızla bedenimden çıktı. Aşağı baktım ve vücudumun yatakta yattığını gördüm. Ama iyi hissediyordum, şu anda ölümden korkmuyorum" ifadelerini kullandı.

Ölüp dirilen 2 kadına 'Nereye gittiniz?' diye soruldu, anlattıklarının aynı çıkması tüyler ürpertti

Ölüp dirilen 2 kadına 'Nereye gittiniz?' diye soruldu, anlattıklarının aynı çıkması tüyler ürpertti

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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